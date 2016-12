Zinsanhebung US-Notenbank drückt Euro auf tiefsten Stand seit 14 Jahren

Seit der jüngsten Beschlüsse der US-Notenbank Fed befindet sich der amerikanische Dollar im Höhenflug. Im Gegenzug ist der Euro auf den tiefsten Stand seit fast 14 Jahren gefallen. Am Donnerstagmittag fiel der Euro-Kurs erstmals seit Januar 2003 unter 1,04 US-Dollar auf ein Tief bei 1,0395 Dollar.

Ein Euro dürfte damit bald genauso viel wert sein wie ein Dollar. Ökonomen sprechen in solch einem Fall von der sogenannten Währungsparität. Zuletzt hat man Ende 2002 einen Dollar für einen Euro bekommen.

Der Grund für den erneut tiefen Fall des Euro: Die US-Notenbank hat ihren Leitzins zum zweiten Mal nach der Finanzkrise angehoben und für kommendes Jahr ein höheres Straffungstempo angedeutet. "Die Zinserhöhung reflektiert, dass die Wirtschaft deutliche Fortschritte gemacht hat", sagte Fed-Chefin Janet Yellen. Der US-Dollar wertet nun auf, weil Anleger ihr Geld in Märkten investieren, die höhere Zinsen bieten(Hier erfahren Sie, wie sich Zinsen auf die Wirtschaft auswirken).

Genau das Gegenteil macht die Europäische Zentralbank (EZB). Sie pumpt weiterhin Milliarden in die Märkte, um die europäische Konjunktur zu stützen. So liegt der Leitzins in der Eurozone seit März bei null Prozent. Zusätzlich kauft die EZB seit Anfang 2015 in großem Stil Anleihen auf den internationalen Finanzmärkten auf. Erst in der vergangenen Woche hat sie dieses Programm bis Ende 2017 verlängert.

Die Aktienmärkte reagieren auf diese Entwicklung positiv: Der Dax kletterte auf ein Jahreshoch von 11.307 Punkten. Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones steht kurz davor, erstmals in seiner Geschichte die 20.000-Punkte-Marke zu durchbrechen.