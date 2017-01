Trump und die US-Notenbank Yellen will US-Wirtschaft nicht "heißlaufen" lassen

US-Notenbank-Chefin Janet Yellen hält unbeirrt an ihrem Kurs fest und warnt davor, die US-Wirtschaft heißlaufen zu lassen. In einer Rede an der Stanford-Universität in Kalifornien mahnte sie erneut, die geplanten Zinserhöhungen zu lange aufzuschieben.

Die dahinterliegende Sorge: Trumps Konjunkturprogramm könnte die bereits gut laufende US-Wirtschaft überhitzen. Der Boom würde die Preise nach oben treiben und die Inflation anheizen.

Um gegenzusteuern, könnte die US-Notenbank Fed die Leitzinsen schrittweise erhöhen. "Es ist riskant und unklug, die Wirtschaft merklich und andauernd heißlaufen zu lassen", sagte Yellen. Allerdings werde es nicht einfach, den richtigen Weg zu finden, um die Wirtschaft anzukurbeln und gleichzeitig das Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen.

Die US-Notenbank Fed hatte im Dezember die Zinsen zum zweiten Mal innerhalb eines Jahrzehnts angehoben. Zurzeit liegen die Zinsen zwischen 0,5 und 0,75 Prozent. Die meisten Experten gehen davon aus, dass die Fed in den kommenden zwölf Monaten dreimal an der Zinsschraube dreht.