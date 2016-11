ZEW-Index Die Wahl Trumps drückt die Stimmung

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im November überraschend deutlich aufgehellt. Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg im Vergleich zum Vormonat um 7,6 Punkte auf 13,8 Zähler, wie das Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es war bereits der vierte Anstieg in Folge, nachdem das Barometer im Juli wegen des britischen Votums für einen EU-Austritt auf den schwächsten Wert seit gut dreieinhalb Jahren gefallen war. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 8,1 Punkte gerechnet. Das Barometer verharrt aber weiterhin klar unter seinem langfristigen Mittelwert, der 24 Zähler beträgt.

Die aktuelle Lage bewerteten die befragten Experten allerdings geringfügig schlechter, der entsprechende Index fiel um 0,7 Punkte auf 58,8 Punkte. Die Erwartungen für die Eurozone legten leicht um 3,5 Punkte auf 15,8 Punkte zu, der Index für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum stieg im 3,5 Punkte auf einen Wert von minus 9,3 Punkten.

Gute Konjunkturdaten aus den beiden größten Volkswirtschaften USA und China hätten zum Optimismus beigetragen, sagte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Der erneute Anstieg weist damit auf ein höheres Wirtschaftswachstum in den kommenden sechs Monaten hin", sagte er. "Die von der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ausgehenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten machten sich jedoch durchaus bemerkbar." Die nach der Wahl eingegangenen Antworten der Börsianer "waren weniger positiv als zuvor".

Die Umfrage des ZEW unter Analysten und Anlegern wurde vom 31. Oktober bis zum 14. November durchgeführt. Die US-Wahlen vom 8. November sind damit nur zum Teil in die Antworten der Befragten eingeflossen.