Zinswetten Kommunalpolitiker erhalten Bewährungsstrafen für Zocker-Deals

Wegen riskanter Zinswetten mit Millionenverlusten für die Stadt Pforzheim hat ein Gericht die damalige Oberbürgermeisterin und die frühere Kämmerin zu Bewährungsstrafen verurteilt. Ex-Oberbürgermeisterin Christel Augenstein (FDP) bekam ein Jahr und acht Monate Haft auf Bewährung, die damalige Stadtkämmerin zwei Jahre auf Bewährung.

In dem Prozess vor der Großen Wirtschaftskammer ging es um riskante Finanzgeschäfte, bei denen Banken und Käufer Wetten auf die unterschiedliche Entwicklung von kurz- und langfristigen Zinsen eingehen. Diese Geschäfte galten in den Jahren 2005 und 2006 als Mittel zur Zinssicherung - auch für Kommunen. Wer allerdings Verluste mit solchen Geschäften einfuhr, musste sich dem Vorwurf stellen, Steuergelder veruntreut zu haben.

Allerdings sorgte die Entwicklung etwa in Pforzheim für einen Millionenverlust. 2010 zog der Gemeinderat die Notbremse - am Ende stand ein Minus von rund 58 Millionen Euro. Inzwischen ist ein Großteil des Geldes nach Vergleichen mit den beteiligten Banken wieder in der Kasse.

Die Staatsanwaltschaft hatte für Augenstein zwei Jahre und vier Monate Haft und für die damalige Kämmerin zwei Jahre und sechs Monate Haft gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Einer der Verteidiger ist der Anwalt und FDP-Vize-Vorsitzende Wolfgang Kubicki. Er hatte die Vorwürfe als unbegründet bezeichnet und wie sein Verteidigerkollege auf Freispruch plädiert.

Die beiden Angeklagten hatten in ihrem Schlusswort den Vorwurf der Untreue erneut zurückgewiesen. Die Justiz in Mannheim sah am Dienstag den Vorwurf der Untreue hingegen als bewiesen an.