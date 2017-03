Mögliche US-Strafzölle Zypries sieht Klagen als letztes Mittel  

Brigitte Zypries (SPD) sieht eine Klage vor der Welthandelsorganisation (WTO) als Möglichkeit, falls die USA protektionistische Zölle einführen. Im Deutschlandfunk machte die Bundeswirtschaftsministerin jedoch deutlich, dass ein solcher Schritt das letzte Mittel wäre. "Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Donald Trump nicht beratungsresistent ist", sagte Zypries kurz vor dem ersten persönlichen Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Trump an diesem Freitag.

Der neue US-Präsident Trump hatte im Wahlkampf vehement für Strafzölle auf Importe gedrängt und erwägt nun beispielsweise eine Grenzausgleichssteuer von 35 Prozent auf Autos. Zypries wies darauf hin, dass laut WTO-Regeln für die Einfuhr von Autos keine Steuer von mehr als 2,5 Prozent erhoben werden darf.

"Es sind ja viele Sachen, die er bisher angekündigt hat und nicht gemacht hat", sagte Zypries in Bezug auf Trumps Pläne. Zudem sei Trump mit den Vorhaben, die er umzusetzen versucht habe, nicht sonderlich erfolgreich gewesen. "Ich setze ein Stück weit auf die Vernunft, und ich setze auch auf die Gerichte. Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass Trump vor den Gerichten scheitert."

"Die Amerikaner brauchen unsere Maschinen"

Damit spielte die Wirtschaftsministerin offenbar auf die per Dekret verfügten Einreisebeschränkungen für Bürger mehrerer mehrheitlich von Muslimen bewohnter Staaten an, die von US-Bundesgerichten wieder gekippt wurden. Dennoch seien die Äußerungen Trumps schädlich für die Wirtschaft. Unsicherheit in dieser Form sei "immer Gift", sagte Zypries.

Dennoch geben sich auch viele deutsche Industriebranchen - etwa der Maschinenbau - in Bezug auf die angedrohten Strafzölle gelassen. Die US-Wirtschaft ist auf deren Produkte aus Deutschland angewiesen und würde selbst leiden. Darauf verwies auch Zypries: "Die Amerikaner brauchen unsere Maschinen und Anlagen." Trumps Berater würden dem US-Präsidenten sicher deutlich machen, "dass die Amerikaner sich im Zweifel auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie solche hohen Importzölle verhängen".

Deutschlands Bilanzüberschuss im Handel mit den USA - der Grund für die Drohungen Trumps - bezeichnete auch Zypries als Problem. Allerdings habe die Bundesregierung bereits Gegenmaßnahmen ergriffen. Außerdem bestehe der Überschuss nur im Bereich Anlagen und Maschinen, im Dienstleistungsbereich sei das Verhältnis wegen der großen US-Internetkonzerne umgekehrt.