Infografik der Woche Massiv unterschätzt

Inpol Neu (BKA)

(Sektor Informations- und Kommunikationstechnologie)



Kostensteigerung 491 Prozent



Seit 2003 ist die Polizei-Software beim Bundeskriminalamt in Betrieb. Ein Erfolg, schließlich drohte das Projekt zwei Jahre zuvor bereits komplett zu scheitern. Als Lösung wurde unter anderem der Funktionsumfang abgespeckt. Am Ende konnte die Software also weniger als geplant – dafür wurde sie fast sechsmal so teuer. Die Kostensteigerung in absoluten Zahlen: 119 Millionen Euro.