Ich habe noch ein Rind in Istanbul Von Kühen, Alphatieren und Handelskriegen

Wer dieser Tage die Überschrift "ausgewiesene Rindviecher" liest, ist bei der Lektüre des Textes überrascht, dass es sich tatsächlich um Tiere handelt. In diesem Fall um 40 niederländische Kühe, die aus der Türkei in ihr Heimatland abgeschoben werden sollen, genauer gesagt: um Kühe der Holsteiner Rasse. Dieses Prachtexemplar, das über 40.000 Kilo Milch in seinem Leben gibt, hat sein Bleiberecht am Bosporus verwirkt, weil türkische Politiker keinen Wahlkampf in den Niederlanden machen dürfen.

Man könnte darüber lächeln, gäbe diese Episode nicht einen Vorgeschmack auf all die Handelskriege, die derzeit drohen. Nicht nur mit der Türkei, sondern auch mit den USA unter Führung des Alphatiers Donald Trump.

Am Anfang steht die Drohung, der die Umsetzung folgt, zunächst in einem Bereich, der auf den ersten Blick symbolisch scheint. 40 Kühe. Klingt profan, aber dahinter verbirgt sich das Schicksal einer ganzen Rinderzuchtindustrie, ist die Türkei doch der wichtigste Importeur außerhalb der EU.

Wie ernst die Lage ist, zeigt sich daran, dass der Verband Rinderzucht Austria damit rechnet, dass es auch für österreichische Kühe Beschränkungen geben könnte, und sich bereits Gedanken über Ausweichmärkte macht. Russland fällt allerdings aus, mit denen ist man schon im Handelskrieg.

Die Folgen eines Kuh-Embargo wären ebenso in Deutschland spürbar. Letztes Jahr verkaufte allein der Rinderzuchtverband Oberfranken 1800 Kalbinnen, fast 900 Rinder und zwei Bullen, 90 Prozent davon in die Türkei.

In einem Handelskrieg sind meist Unschuldige die ersten Opfer, deshalb stellt sich auch die Frage nach dem Tierwohl. Den Kühen droht die Zwangsschlachtung, wenn sie nicht an die Grachten zurückdürfen. So gesehen braucht es auch sichere Herkunftsländer für Rinder. Oder eine doppelte Staatsbürgerschaft für Tiere.