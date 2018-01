Streit um 28-Stunden-Woche IG Metall weitet Warnstreiks aus

Die Auftragsbücher in der Metallbranche sind voll, viele Arbeitgeber stöhnen über die 35-Stunden-Woche. Doch die Gewerkschaft will noch kürzere Arbeitszeiten durchsetzen - Lohnausgleich zum Teil inklusive.

Für diese Forderung und ein kräftiges Lohnplus von sechs Prozent weitet die IG Metall ab kommender Woche ihre Warnstreiks aus. Schwerpunkte der Aktionen in dem bundesweiten Tarifkonflikt sind laut Gewerkschaft vor allem in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und Sachsen geplant. Allein im Südwesten und in NRW sollen rund 750 Betriebe betroffen sein.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat die Arbeitgeber vor den Streiks scharf kritisiert. Ein vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall bestelltes Rechtsgutachten zu den Forderungen sei ein "peinliches Manöver", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Das Gutachten lege ein "Familienmodell aus dem letzten Jahrtausend zugrunde". Die geforderten Ausgleichszahlungen würden all jene Beschäftigten benachteiligen, die schon in Teilzeit arbeiten und dafür nichts bekommen, heißt es in dem Papier. Hofmann entgegnete, so würde ein altes Rollenmodell beibehalten: "Der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um die Kinder."

Das Gutachten stelle zudem "die Tarifautonomie infrage, indem es Arbeitskampfmaßnahmen als rechtswidrig brandmarkt", sagte Hofmann. Das vergifte das Verhandlungsklima. Das Papier stuft die geforderten Regelungen zur Teilzeitarbeit mit Lohnausgleich als gesetzeswidrig und die damit verbundenen Streiks als illegal ein.

Arbeitgeber bieten zwei Prozent mehr Geld - und fordern Flexibilität

Der Gewerkschaft schwebt für den größten deutschen Industriezweig ein Recht auf eine 28-Stunden-Woche für maximal zwei Jahre vor. "Verkürzte Vollzeit" nennt sie das. Gesamtmetall lehnt die Idee ab. Es gebe ohnehin schon zu wenige Fachkräfte. "Es wäre daher ein standortpolitischer Wahnsinn, die bestehende Fachkräftelücke mit Gewalt zu vergrößern", hatte der Verband mitgeteilt. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnzuwächse von zwei Prozent plus einer Einmalzahlung angeboten - aber auch eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeiten verlangt. Die Warnstreiks seien eine unnötige Verschärfung des Konflikts.

Im Fokus der Streiks sollen kommende Woche auch mehrere Autozulieferer wie etwa Kirchhoff Automotive in Iserlohn stehen. Es ist das Unternehmen des nordrhein-westfälischen Verhandlungsführers der Arbeitgeber, Arndt Kirchhoff. Bis zum Beginn der dritten Verhandlungsrunde in den kommenden Wochen sollen die Proteste andauern.

Bereits am Donnerstag hatte die Gewerkschaft beim Autobauer Porsche in Stuttgart und beim Getriebehersteller ZF in Brandenburg an der Havel zum Streik aufgerufen - insgesamt beteiligten sich rund 3000 Beschäftigte an der Aktion.

33 Jahre nach dem letzten großen Kampf um die Arbeitszeiten droht nun also die nächste große Auseinandersetzung. Damals hatte die IG Metall in einem sieben Wochen langen Streik in Hessen und Baden-Württemberg erfolgreich die 35-Stunden-Woche durchgesetzt. "Die Beschäftigten wollen Arbeitszeiten, die zu ihrem Leben passen", hatte nun Hofmann den neuen Vorstoß begründet.

Über die Tarifautonomie will die Gewerkschaft das durchsetzen, was politisch keine Mehrheit fand: Ein Gesetzentwurf der damaligen SPD-Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, der Teilzeitbeschäftigten ein Rückkehrrecht in die Vollzeit ermöglichen sollte war im Mai gescheitert.