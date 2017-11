Abbruch der Jamaika-Gespräche "Gift für die Wirtschaft"

Entrüstet haben Vertreter der deutschen Wirtschaft auf das Scheitern der Jamaika-Gespräche reagiert. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) befürchtet nach dem Scheitern der Gespräche für eine Jamaika-Koalition eine "längere Phase der Unsicherheit". Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, kritisierte das Scheitern der Gespräche als "fatal". Offenbar seien parteitaktische Erwägungen stärker gewesen als die gesamtstaatliche Verantwortung.

Es bestehe die Gefahr, dass jetzt die Arbeiten an wichtigen Zukunftsthemen lange verzögert würden, warnte DIHK-Chef Eric Schweitzer. "Für die deutsche Wirtschaft ist das Scheitern der Sondierungsgespräche eine Enttäuschung. Denn damit wird eine Chance verpasst, ideologische Grenzen zu überwinden und sachgerechte Lösungen zu finden", sagte er. Schweitzer hat jedoch noch Hoffnung: Der DIHK vertraue darauf, dass alle verantwortungsbewussten Akteure am Ende doch noch zu vernünftigen Kompromissen fähig seien.

Verärgert sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer, die jetzt entstehende politische Ungewissheit sei "Gift für die Wirtschaft". Mit dem Gesprächs-Abbruch hätten "die sondierenden Parteien Deutschland einen Bärendienst erwiesen." Es sei die Chance vergeben worden, "Deutschland mit neuen Ideen und Denkmustern einen Modernisierungsschub zu geben". Das Scheitern leiste jenen Kräften Vorschub, "die die Funktionsfähigkeit unseres politischen Systems infrage stellen".

Video REUTERS

Das Aus für eine Koalition aus Union, FDP und Grüne und die damit zunehmende politische Unsicherheit in Deutschland könnte die von einigen Experten erwartete Dax-Stabilisierung in Gefahr bringen. Während der Gespräche hatten Analysten darauf gesetzt, dass sich der deutsche Leitindex nach den jüngsten Verlusten stabilisieren könnte. Nun dürfte es aber erst einmal weiter nach unten gehen.

Der Broker IG taxierte den Index knapp drei Stunden vor Eröffnung des Xetra-Handels am Montag mit 12 916 Punkten und damit 0,60 Prozent tiefer als am Freitag. Damit dürfte der Dax seine Verluste der vergangenen Woche erst einmal ausbauen. Nach Einschätzung des Börsenexperten Daniel Saurenz von Feingold Research sollte das aber nicht überbewertet werden. Er geht davon aus, dass die Märkte schnell zur Tagesordnung übergehen und das heißt: Es sollte dank der anhaltenden Geldflut der EZB weiter nach oben gehen.

Mit der unsicheren politischen Lage in Deutschland, der größten Wirtschaftsnation in der Eurozone, kommt aber auf jeden Fall ein weiterer Risikofaktor für die Aktienmärkte dazu. Diese hatten in den vergangenen Tagen nach der starken Rally in den Wochen zuvor ohnehin etwas an Boden verloren, da viele Investoren nervös geworden sind. Die spanende Frage ist jetzt, ob sich die Aktienmärkte jetzt erst einmal stabilisieren oder weiter nach unten gehen. Vor dem Jamaika-Aus, das für viele überraschend kommen dürfte, waren die meisten Experten vorsichtig optimistisch.

Mit der FDP hat ausgerechnet eine wirtschaftsfreundliche Partei die Jamaika-Verhandlungen platzen lassen", sagte Marktexperte Daniel Saurenz von Feingold Research. "Die Investoren am Aktienmarkt dürfte dies aber nur kurz stören. Der Dax dürfte sich kurz schütteln und danach zur Tagesordnung übergehen." Die wesentliche Politik für die Finanzmärkte werde in Frankfurt gemacht mit dem billigen Geld der EZB und ebenso wesentlich in Washington mit der US-Notenbank.