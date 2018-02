Abgastests an Affen Spitzenforscher könnte Bundesverdienstkreuz verlieren

Das Bundesumweltministerium prüft die Rolle von Helmut Greim bei Abgasversuchen an Affen. Greim war Vorsitzender des Forschungsbeirats der Lobbygruppe EUGT (Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor). Volkswagen, Daimler, BMW und Bosch hatten die Lobbyorganisation 2007 gegründet, sie bestand bis 2017.

Die EUGT hatte die umstrittenen Experimente an Affen finanziert, bei denen die Tiere Abgasen ausgesetzt wurden. Darüber hinaus förderte die Initiative eine Studie der Universität Aachen, bei der sich 25 Probanden an einem Institut der Uniklinik RWTH Aachen dem Reizgas Stickstoffoxid aussetzten. Die Studie wurde von der Ethikkommission der Universität genehmigt, die verwendeten Dosen waren nach Angaben eines Sprechers unbedenklich. Ein direkter Zusammenhang mit dem Dieselskandal kann bislang nicht eindeutig hergestellt werden.

Wegen der Vorwürfe gegen die EUGT will das Bundesumweltministerium nun klären, welche Rolle Greim bei den Tests gespielt hat, berichtet "Die Welt". In einem Brief von Staatsekretär Jochen Flasbarth an Greim heißt es demnach: "Vor dem Hintergrund Ihrer langjährigen Tätigkeit in zahlreichen nationalen wie europäischen wissenschaftlichen Beratungsgremien sowie zuletzt 2017 als Sachverständiger im Rahmen der Anhörung des Abgas-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags bitte ich um Auskunft darüber, ob und inwieweit Sie als Leiter des Forschungsbeirats der EUGT in die Konzeption der Studien einbezogen waren."

Zudem will das Ministerium prüfen, wie es sich zu Greims Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz positionieren will, berichtet "Die Welt" und beruft sich auf einen Sprecher des Ministeriums. Das Ergebnis hängt demnach von Greims Antwort ab.

Er hatte die Auszeichnung 2015 für sein langjähriges wissenschaftliches Engagement auf dem Gebiet der Toxikologie und Umwelttoxikologie erhalten. Die Laudatio hielt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Greim ist bei Umweltschützern seit Langem umstritten. So betont er beispielsweise, die aus seiner Sicht niedrigen Stickoxid-Grenzwerte in Deutschland seien aus toxikologischer Sicht nicht plausibel.

Nach Bekanntwerden der aktuellen Vorwürfe hatte Greim betont, die Autohersteller hätten von den Tests an Affen und menschlichen Probanden gewusst. "Die jetzige Reaktion der Autovorstände ist für mich daher nicht nachvollziehbar", sagte Greim.

"Affenstudien werden überall gemacht"

Der mit Vertretern der drei Autokonzerne besetzte EUGT-Vorstand habe "an fast allen Sitzungen des wissenschaftlichen Beirats teilgenommen". Auch ein anderes ehemaliges Beiratsmitglied bestätigte dies. Alles sei "vorbildlich abgelaufen".

Greim hält die Experimente für unproblematisch. "Es klingt für Laien vielleicht absonderlich, aber Affenstudien werden überall gemacht. Für bestimmte Fragestellungen sind solche Versuche sehr relevant und aussagefähig."

Die Grünen fordern laut "Welt" bereits, dass Greim das Bundesverdienstkreuz aberkannt wird. "Bei den jüngst bekannt gewordenen Versuchen an Affen war Greim auch da, nämlich Beirats-Vorsitzender des Autolobbyvereins EUGT. Dass er zum Dank auch noch das Bundesverdienstkreuz aus den Händen der Bundesumweltministerin Hendricks verliehen bekam, setzt dem die Krone auf", sagte Vizefraktionschef Oliver Krischer. Es werde Zeit, Greim aus dem Kreis der Bundesverdienstkreuzträger zu entfernen.