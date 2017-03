Abgasskandal Fiat Chrysler plant Rückruf manipulierter Dieselautos

Der Druck war am Ende offenbar zu groß: Fiat Chrysler ruft Dieselautos wegen manipulierten Abgaswerte zur Nachbesserung in die Werkstätten zurück. Das ist nach Informationen des SPIEGEL das Ergebnis einer Schlichtung zwischen Italien und Deutschland.

Die EU-Kommission hatte das Verfahren eingeleitet, nachdem es zwischen beiden Ländern zu heftigem Streit gekommen war. Nach zwei Treffen im November 2016 und Februar 2017 in Brüssel hätten sich Rom und Berlin nun darauf geeinigt, dass ein Rückruf der Autos zwecks Reduzierung der Stickstoff-Emissionen notwendig sei, heißt es aus der Kommission.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte im Mai 2016 zunächst bei einem Fiat 500X sogenannte Defeat Devices festgestellt, die schon den Skandal um VW ausgelöst hatten. Dabei handelt es sich um Vorrichtungen, die Systeme zur Abgasreinigung nur bei Messungen auf dem Prüfstand aktivieren, im normalen Fahrbetrieb aber weitgehend abschalten. Das Ergebnis ist ein weit überhöhter Ausstoß giftiger Stickoxide.

Das KBA stellte später nach eigenen Angaben auch bei einem Fiat Doblo und einem Geländewagen Jeep Renegade ein ähnliches Abgas-Verhalten fest. Das Vermittlungsverfahren bezog sich nach Angaben der Kommission aber nur auf den Fiat 500X mit 2,0-Liter-Dieselmotor. Von dem Rückruf sind auch die Autos deutscher Fahrer betroffen. Um wie viele Fahrzeuge es sich handelt, wann die Aktion beginnt und ob Fiat Chrysler auch andere Modelle zurückrufen wird, war vorerst offen. Von Fiat Chrysler war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Sowohl Fiat Chrysler als auch das für Zulassungen zuständige italienische Verkehrsministerium hatten die deutschen Vorwürfe zunächst empört zurückgewiesen. Deutschland, aber auch Großbritannien und die USA hatten dagegen massiv auf die Aufklärung der Vorwürfe gedrängt, waren aber weitgehend machtlos: Nach EU-Recht kann nur der Staat handeln, der den betreffenden Fahrzeugtyp zugelassen hat - in diesem Fall Italien. Die EU-Kommission verlangt zwar seit langem mehr Rechte zur Überwachung und Intervention, bislang allerdings vergeblich.

Bundesverkehrsministerium zog Einverständnis zurück

Bei dem Schlichtungsverfahren gab es einiges Hin und Her, wie aus Dokumenten hervorgeht, die dem SPIEGEL vorliegen. Demnach sollte das deutsche Verkehrsministerium die Abhilfemaßnahmen der Italiener abnicken. Am 8. Februar schrieb ein Beamter aus dem Haus von Minister Alexander Dobrindt (CSU) an die Kommission, dass man zufrieden sei.

Nur acht Tage später aber widerrief er die Zustimmung Berlins und verlangte weitere Messungen am Fiat 500X. Die Kommission lehnte das als "nicht zielführend" ab - garniert mit dem Hinweis, dass das den Vereinbarungen widerspreche und sie "eine Rolle als Vermittler und nicht als Richter" spiele. Das Verfahren wurde am Dienstag offiziell abgeschlossen.

Sollten sich die Reparaturen durch Fiat Chrysler im Nachhinein als nicht ausreichend erweisen, wäre ohnehin eine separate Untersuchung möglich. Sollte EU-Recht nicht korrekt angewandt werde, gäbe es "rechtliche Instrumente" zur Durchsetzung der Regeln, erklärte die Kommission. Sie hatte schon zuvor angedeutet, gegen Italien ein Verfahren wegen Verletzung der EU-Verträge zu erwägen. Diese Drohung steht damit weiterhin im Raum.

Kommission kritisiert auch VW

Weiteres Ungemach droht allerdings auch Deutschland, wie EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska nun andeutete. Sie habe bereits mehrfach betont, dass VW seine manipulierten Autos über deren gesamte Lebensdauer regelkonform machen müsse - und zwar ohne Zusatzkosten für die Verbraucher. "Bisher sehe ich noch nicht, dass das der Fall sein wird", so die polnische Kommissarin.

Dennoch dürfte der Rückruf durch Fiat Chrysler in Deutschland für Genugtuung sorgen angesichts der Schärfe, mit der die Italiener die Anschuldigungen zurückgewiesen hatten. "Wir haben keinerlei Betrug begangen", sagte Konzernchef Sergio Marchionne italienischen Medien noch im Januar. Wer sein Unternehmen mit VW vergleiche, "hat etwas Illegales geraucht".

Kurz darauf führte das italienische Verkehrsministerium eigene Tests am Fiat 500X durch - und konnte nach eigenen Angaben keine Anzeichen von Manipulationen finden. Die Anschuldigungen führte Italiens Verkehrsminister Graziano Delrio auf "Wahlkampf oder internen Spannungen" in Deutschland zurück. "Man gibt einem souveränen Land wie Italien keine Befehle", twitterte Delrio.