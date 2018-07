Abgasaffäre Audi-Chef Stadler legt Haftbeschwerde ein

Seit fast fünf Wochen sitzt Rupert Stadler in Untersuchungshaft. Jetzt will er in einem Eilverfahren seine Freilassung erreichen. Zuletzt machte der Audi-Chef laut Staatsanwaltschaft keine Angaben mehr zu der Sache.