Dieselaffäre und Kartellvorwürfe Audi-Chef Stadler droht kurzfristiger Jobverlust

Rupert Stadler besitzt ein Gespür für den falschen Moment. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Zeit der neue Luxus ist", formulierte der Audi-Chef vor zwei Wochen im Style-Magazin "GQ Gentlemen's Quarterly" - während die Volkswagen-Tochter durch den Dieselskandal mit der größten Krise ihrer Firmengeschichte ringt. Die neuen Enthüllungen über geheime Absprachen von Audi mit anderen Autokonzernen dürften Stadler bald mehr Zeit verschaffen, als ihm lieb ist. Audi-Aufsichtsräte sehen Stadlers sofortigen Abgang, sobald die Beweise ihnen vorliegen. Mit potenziellen Nachfolgern wird nach Informationen aus gut unterrichteten Kreisen bereits verhandelt.

Der Zorn der Kontrolleure ist groß. "Das Thema bekommt jetzt eine ganz andere Dimension. Da kann sich der Vorstand nicht mehr mit Nichtwissen herauslavieren, wenn sich Kartellvorwürfe bestätigen", sagt ein Aufseher. Ein anderer zürnt: "Verdichten sich die Hinweise auf ein Kartell, ist Stadler per sofort nicht mehr zu halten. Dann muss er gleich an die Luft gesetzt werden."

Die Tage des 54-Jährigen sind gezählt, das ist klar. Ursprünglich sollte Stadler aus Sicht der Kontrolleure noch so lange bleiben, dass er den durch manipulierte Diesel-Modelle entfachten Sturm abfängt und ein Nachfolger unbeschadet an den Start gehen kann. Die Kritik am Umgang des Audi-Chefs mit der Dieselkrise und zugleich am Rückstand des Herstellers zur Konkurrenz haben aber dazu geführt, dass Aufseher einen schnelleren Abgang Stadlers wollen - angesichts der Kartellvorwürfe umso mehr.

Verhandlungen mit Ex-Opel-Chef Neumann

Gespräche mit potenziellen Nachfolgern sind nach Informationen aus Konzernkreisen bereits angelaufen. Unter Managern heißt es, VW habe schon im Frühjahr mit dem im Juni als Opel-Chef zurückgetretenen früheren VW-Manager Karl-Thomas Neumann Verhandlungen über ein neues Amt im Wolfsburger Konzern aufgenommen.

Neumann wäre ein Wunschkandidat auch von Audi-Aufsehern. Er hat sich aus Sicht von Konzernkennern bei Opel in einer heiklen Zeit und im schwierigen Zusammenspiel mit der Konzernmutter General Motors gut geschlagen. Neumann sei nah bei den Menschen, ein kenntnisreicher und zugleich taktisch geschickter Manager, sagt ein Audi-Kontrolleur. Zudem steht Neumann für eine in der jetzigen Zeit in der Autoindustrie besonders wichtige Eigenschaft: Er zeigt Haltung.

DPA Ex-Opel-Chef Karl-Thomas Neumann

Die Führung von Audi wäre für Neumann sehr attraktiv, sagt ein sehr guter Kenner des Managers. Er müsste sich dann allerdings auch erneut im stets schwierigen Gerangel der VW-Konzernmarken behaupten.

Gerade das könnte ihn als Kandidaten für die Stadler-Nachfolge schwächen: In seiner Zeit als China-Chef von VW hatte er vor Jahren nicht in das enge Geflecht der Wolfsburger Manager eindringen können. Auf dem verminten Terrain war er an den Widerständen im Konzern gescheitert und hatte VW daraufhin verlassen. Noch immer hat Neumann einige Widersacher im Konzern. Gerade das könnte ihm den Weg zu Audi nun versperren.

Es werde auch noch mit dem Gedanken gespielt, ob der frühere Skoda-Chef Winfried Vahland Audis Führung übernehmen sollte, berichten Insider. Der bei VW hoch angesehene Manager hatte vor zwei Jahren hingeschmissen, weil er nach Nordamerika versetzt werden sollte. Das hatte Vahland nicht gepasst. Ob Vahland als Audi-Chef passe, sei aber noch unklar. Denn VW-Chef Müller müsse dafür seinen Groll beiseite schieben. Er habe Vahland den damaligen plötzlichen Abtritt sehr übel genommen.

Personalthemen wollte ein Konzernsprecher nicht kommentieren.

VW-Führung stellt sich Armutszeugnis aus

Ein radikaler Vorstandsumbau steht der VW-Premiummarke sowieso schon in Kürze bevor. Vier Vorstände sollen Audi verlassen, Produktionschef Hubert Waltl, Vertriebsvorstand Dietmar Voggenreiter, Finanzvorstand Axel Strotbek und Personalvorstand Thomas Sigi. Es gebe noch keinen formalen Beschluss über den Vorstandsumbau, berichtete das "Manager Magazin".

Die Umbaupläne sind ein Armutszeugnis auch für die VW-Konzernführung. Schon 2012 hatte VW als Audi-Eigentümer bei der Konzerntochter die Reißleine gezogen und drei Vorstände ausgewechselt - denn schon damals hatte sich der Ingolstädter Hersteller in eine schwierige Lage manövriert. Statt seinen Werbeslogan "Vorsprung durch Technik" zu erfüllen, fuhr Rivale BMW technologisch davon, das Design neuer Audis wurde immer langweiliger.

Allerdings sieht die Situation heute für Audi auch nicht rosig aus. Die VW-Tochter fährt im Vergleich zu BMW und Mercedes-Benz weniger Rendite ein, macht pro Auto weniger Gewinn, die Entwicklungskosten sind weit über die der Konkurrenten gezogen. Audi fällt immer mehr zurück - ist doch aber der wichtigste Ertragsmotor des Wolfsburger Mutterkonzerns.

Schwere Managementfehler

Die Manager, die nun ausgewechselt werden sollen, tragen an der Misere große Schuld. Besonders stieß die Leistung von Produktionschef Waltl zuletzt negativ bei Aufsichtsräten auf. Er kümmere sich in Gutsherrenmanier mehr um persönliche Bande und seine Karriere als um die Produktivität von Audi, wird Waltl kritisiert.

Der Produktionsstart in Mexiko, wo der Geländewagen Q5 entsteht, sei zu spät angelaufen und zu viel zu hohen Kosten. "Eine Luxusfabrik hat man da hingestellt", zürnt ein Insider. Das Werk in Neckarsulm verzeichne steigende Produktionskosten, sagen informierte Personen - obwohl Waltl sie hätte senken sollen. Das Werk in Ingolstadt ist nicht ausgelastet.

REUTERS Audi-Chef Rupert Stadler präsentiert den neuen A8

Extra belastet vor allem Stadler jetzt, dass auch die Konzernschwester Porsche durch Audis manipulierte Dieselmotoren in Bedrängnis gerät. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach einer SPIEGEL-Enthüllung über ein Abschaltsystem beim Porsche Cayenne Diesel mit 3-Liter-Motor ein Zulassungsverbot. Porsche muss 21.500 Fahrzeuge zurückrufen. Die Motoren des Fahrzeugs stammen von der Konzernschwester, von Audi.

Gerade musste Audi selbst 24.000 ältere Diesel-Modelle wegen Abschalteinrichtungen zurückrufen. Bei Tests war bei Audi eine unzulässige Abgaseinrichtung aufgefallen, die die Abgasreinigung für die Vermeidung von Stickoxiden auf den Prüfständen senkte, in der Realität auf der Straße aber nicht derart. Auch ein aktuelles A8-Modell war Umweltschützern jüngst durch sehr hohe Stickoxidwerte aufgefallen.

Inwiefern die Abschaltsysteme Stadler tangieren, lässt der Manager trotz der sich nun enorm ausweitenden Krise, die schon einen Großteil der deutschen Autoindustrie trifft, offen. Die nötige Sensibilität für das Ausmaß des Problems scheint Stadler zu fehlen. Zum Thema Abschaltung gibt es von ihm bislang nur seine Aussage vor einigen Wochen im GQ-Magazin. "Ich selbst kann beim Mountainbiken am besten abschalten." Und den einzigen Schmerz, den er dort offenbart, dürfte er wohl längst deutlich spüren: "Erfolge", sagte Stadler, "Erfolge sind durch nichts zu ersetzen."