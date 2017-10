Abgasskandal Porsche fordert offenbar 200 Millionen Euro von Audi

Der Autohersteller Porsche fordert einem Medienbericht zufolge 200 Millionen Euro von der Schwesterfirma Audi. Hintergrund sei der Streit um Dieselmotoren für den Porsche Cayenne, die Audi entwickelt und an die Stuttgarter VW-Tochter geliefert habe.

Eine entsprechende Forderung sei von Porsche an den Audi-Vorstand geschickt worden, berichtete die "Bild"-Zeitung in ihrer Onlineausgabe. Porsche verlange die Erstattung von Kosten für technische Nachrüstung, Rechtsberatung und umfangreiche Kundenmaßnahmen, die durch den Rückruf angefallen seien.

Das Bundesverkehrsministerium hatte im Juli den Rückruf von europaweit rund 22.000 Porsche Diesel-Cayennes angeordnet, da sie eine Betrugssoftware enthielten. Porsche teilte damals mit, man sei selbst auf Unregelmäßigkeiten in der Motorsteuerung des Cayenne gestoßen und habe diese dem Kraftfahrt-Bundesamt gemeldet. Die bemängelten Dieselmotoren stammen von Audi. Porsche selbst stellt keine Selbstzünder-Aggregate her.

Folgekosten berücksichtigt

Der in dem Brief genannte 200-Millionen-Schadensbetrag umfasse nicht nur Kosten zur Nachrüstung der betroffenen Autos, sondern auch für Anwälte, Mietwagen für die Zeit der Umrüstung sowie den geschätzten Wertverfall von Autos, die Kunden von Porsche geleast haben, berichtet die "Bild am Sonntag".

Ein Porsche-Sprecher wollte sich zu dem Schreiben nicht äußern: "Wir diskutieren keine konzerninternen Vorgänge in der Öffentlichkeit." Audi wollte das Thema ebenfalls nicht kommentieren.

Porsche-Finanzchef Lutz Meschke hatte schon vor längerer Zeit durchblicken lassen, dass der Autohersteller gegebenenfalls Ansprüche an Audi geltend machen würde.