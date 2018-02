Dassler-Spross verlässt Sportartikelkonzern Adi ohne das

Ende einer Ära bei Adidas: Mit Frank Dassler hat der letzte Nachkomme der Gründerfamilie das Unternehmen verlassen. Der 61-Jährige sei seit dem 31. Januar im Ruhestand, teilte der Konzern mit Sitz in Herzogenaurach mit.

Frank Dassler war seit 2004 Chef der Rechtsabteilung von Adidas. Er ist der Enkel von Rudi Dassler, dem Gründer des Konkurrenten Puma.

Die Marke entstand, nachdem sich die Brüder Adolf "Adi" und Rudolf Dassler zerstritten hatten. Rudi gründete 1948 Puma, "Adi" schließlich Adidas. Beide hatten vor dem Zweiten Weltkrieg eine gemeinsame Schuhfabrik gegründet, gingen danach aber getrennte Wege.

DPA Adi Dassler starb 1978 (undatiertes Archivfoto)

Frank Dassler war bereits während seines Jurastudiums zunächst in der PR-Abteilung von Puma tätig. Anfang der Achtzigerjahre baute er dort laut Adidas die Forschungsabteilung auf. Von 1985 bis 1987 war er zudem Präsident der US-Niederlassung von Puma.

Im Ruhestand will Dassler weiter für Adidas tätig sein - und den Konzern als Mitglied in ausgewählten Branchenverbänden vertreten, hieß es. Wer ihm als Leiter der Rechtsabteilung von Adidas nachfolgt, soll in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Kommissarisch wird die Aufgabe zunächst Paul Ehrlich übernehmen.