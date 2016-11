Quartalszahlen Air Berlin macht Minus von 46 Millionen Euro

Air Berlin findet keinen Ausweg aus der Krise. Auch nach dem wichtigen Sommergeschäft sind die Zahlen für das dritte Quartal weiterhin tiefrot, die Fluggesellschaft verzeichnet ein Minus von rund 46 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel der Umsatz um fünf Prozent auf 1,23 Milliarden Euro. Das teilte Deutschlands zweitgrößte Airline am Donnerstagabend mit.

Auch der Rest des Jahres werde keine Trendwende mehr bringen, warnte Air-Berlin-Vorstandschef Stefan Pichler. Das jüngste Minus erklärte er mit einem härteren Preiskampf in der Tourismusbranche sowie mit den Kosten, die für die Sanierung der Airline anfielen. Auf den Strecken nach Mallorca und auf die Kanarischen Inseln etwa buhlen die Anbieter um Passagiere, die Preise fallen. Durch die politische Situation in der Türkei ist die Nachfrage nach Reisen dorthin stark gesunken, sodass viele Fluglinien ihre Maschinen verstärkt auf Routen nach Spanien eingesetzt haben. Air Berlin fliegt seit Jahren einen Verlust nach dem nächsten ein.

Air Berlin will an geplantem Umbau festhalten

Stefan Pichler hatte unter der Führung von Air Berlins Großaktionär Etihad Ende September einen tiefgreifenden Umbau angekündigt. Demnach soll die Kernflotte um rund die Hälfte auf 75 Flugzeuge schrumpfen. Von der restlichen Flotte will der Konzern 40 Maschinen an die Lufthansa vermieten, die sie vor allem bei ihrer Billigtochter Eurowings einsetzen will. Air Berlins Touristikflotte soll samt Personal in einem neuen Verbund mit Etihad und der Fluglinie des Reisekonzerns Tui aufgehen. Bis zu 1200 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Gleichzeitig will Air Berlin sein Geschäft mit Langstreckenflügen in die USA deutlich ausbauen. Bis 2018 will Air Berlin es auf diese Weise immerhin in die Gewinnzone schaffen.

Noch ist völlig unklar, ob dieser Plan aufgeht. Zum einen gibt es nach SPIEGEL-Informationen akute Spannungen zwischen Air Berlin und dem US-Partner American Airlines. Seit sechs Jahren besteht zwischen beiden Fluglinien ein Code-Share-Abkommen, doch die Amerikaner wollen es offenbar aufkündigen. Bei einer solchen Vereinbarung werden Flüge gemeinsam vermarktet, und Airlines können Anschlussflüge der Partnergesellschaft unter eigener Flugnummer anbieten. Damit könnte schon im März 2017 Schluss sein. Derzeit liefen Gespräche zwischen Air Berlin und American Airlines, hieß es.

Zum anderen hatten sich Piloten und Flugbegleiter von Tuifly nach Bekanntwerden der Fusionspläne Anfang Oktober in Scharen krank gemeldet und den Flugbetrieb des Unternehmens zeitweise fast vollständig zum Erliegen gebracht. Davon war auch Air Berlin betroffen, weil 14 Tuifly-Maschinen inklusive Personal an Air Berlin vermietet sind. Das Ergebnis: Tui verschob die Entscheidung über das neue Bündnis und sicherte den Mitarbeitern eine dreijährige Standortgarantie zu. Bei den Gehältern solle es keine Einschnitte geben.