Stefan Pichler Air-Berlin-Chef tritt ab

Er wird der vierte Vorstandschef in gut fünf Jahren bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft: Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann soll Stefan Pichler an der Spitze von Air Berlin ablösen, berichtet das manager magazin. Die Personalie solle am Sonntag verkündet werden.

Am Freitag hatte Pichler Gerüchte um einen möglichen Rücktritt auf Nachfrage von SPIEGEL ONLINE noch dementiert. Er wolle "das Ding strategisch drehen", schrieb er in einer E-Mail. Er ließ aber bereits durchblicken, dass er sich nicht auf all zu lange Zeit bei Air Berlin im Amt sieht: "Ich wollte immer zwei Jahre machen", erklärte er und schrieb etwas kryptisch: "Jetzt muss ich nachdenken."

Pichler ist erst seit Februar 2015 im Amt. Auch er konnte keine Trendwende bei der kriselnden Fluggesellschaft erreichen, die Verluste stiegen sogar noch. Angeblich sei Großaktionär Etihad Airways mit ihm unzufrieden gewesen, berichtet die "Bild am Sonntag". Aus Pichlers Umfeld heißt es dagegen laut der Zeitung, er habe seinen Rückzug schon seit Längerem geplant. Mit den weitreichenden Umstrukturierungen bei Air Berlin habe er seinen Job als erledigt angesehen.

Winkelmanns neuer Vertrag soll laut manager magazin eine Laufzeit von eineinhalb Jahren haben. Offenbar soll er den Zusammenschluss der beiden größten deutschen Fluglinien in diesem Zeitraum bewerkstelligen. Noch nicht entschieden ist demnach, wer für die hohen Schulden von Air Berlin von rund 1 Milliarde Euro aufkommen soll.

Winkelmann leitete fast ein Jahrzehnt die Billigfluglinie Germanwings, bevor er 2015 zum Mutterkonzern Lufthansa wechselte. Nach dem Rücktritt von Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold im September 2011 wäre Winkelmann der vierte Vorstandschef in gut fünf Jahren bei der zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft.

Air Berlin schreibt seit 2008 rote Zahlen, unterbrochen nur von einem kleinen Plus im Jahr 2012. Seit 2013 vergrößern sich die Verluste immer weiter. Das Unternehmen verkleinert seine Flotte nicht nur auf 75 Maschinen, sondern streicht bis Februar auch bis zu 1200 Stellen. Aus dem Rest von Air Berlin will Etihad zusammen mit der TUI-Tochter TUIfly eine neue europäische Fluggesellschaft gründen.