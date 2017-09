Kurz vor Entscheidung über Verkauf Erneut Flugausfälle bei Air Berlin

Bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin fallen am Montag erneut Flüge aus. Laut den am frühen Morgen im Internet veröffentlichten Fluginformationen des Unternehmens werden am Flughafen Berlin-Tegel drei Verbindungen gestrichen, in Köln/Bonn und in München jeweils zwei. In Stuttgart und Düsseldorf annullierte die Airline jeweils einen Flug.

Vor zwei Wochen waren bereits zahlreiche Flüge bei Air Berlin ausgefallen, weil etliche Piloten sich krankgemeldet hatten. Beobachter sprachen damals von einem wilden Streik. Was diesmal hinter den Flugausfällen steckt, blieb zunächst unklar.

Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft mit ihren mehr als 8000 Beschäftigten ist seit Mitte August insolvent und soll zerschlagen und verkauft werden. Am Montagnachmittag will Air Berlin nach einer Sitzung des Aufsichtsrats über den Zwischenstand im Bieterverfahren informieren.

Bei den Verhandlungen über die Aufteilung der insolventen Fluggesellschaft soll dem Vernehmen nach der größte Teil an den deutschen Marktführer Lufthansa gehen. Air Berlin verhandelt außerdem mit dem britischen Billigflieger Easyjet. Daneben könnte auch noch auch die Fluggesellschaft Condor zum Zug kommen. Die Detail-Verhandlungen sollen noch bis zum 12. Oktober dauern.

Wie die "Rheinische Post" berichtete, müsse unter anderem noch ein Streit zwischen Lufthansa und Easyjet um besonders begehrte Flugrechte in Düsseldorf beigelegt werden.

Reicht das Geld bis zur endgültigen Entscheidung?

Auch die Beschäftigten erwarten Antworten auf drängende Fragen: Wollen die Bieter nur die Flugzeuge samt Start- und Landerechten, oder auch die Besatzungen. Die Gewerkschaften dringen darauf, dass die neuen Eigentümer auch die Beschäftigten übernehmen. Laut "Bild" und "B.Z." sind am Montag in Berlin und am Dienstag in Düsseldorf Betriebsversammlungen geplant.

Für den Kauf der Technik-Sparte der Air Berlin rechnet sich das Berliner Logistikunternehmen Zeitfracht gute Chancen aus. Hier gibt es eine längere Bieterfrist.

Medienberichten zufolge könnten mit dem Verkauf der einzelnen Air-Berlin-Teile bis zu 350 Millionen Euro erlöst werden, allein 200 Millionen sollen demnach von der Lufthansa kommen. Das dürfte den Steuerzahler freuen, denn so wäre die Rückzahlung des staatlichen Überbrückungskredits über 150 Millionen Euro gesichert. Das Geld hatte der Bund vorgestreckt, um den Flugbetrieb während der Verhandlungen aufrechtzuerhalten.

Allerdings war in den vergangenen Tagen gemutmaßt worden, das Geld könne möglicherweise nicht reichen. Air Berlin macht weiter jeden Tag hohe Verluste, und der Abschluss des Verkaufs könnte sich durch die Prüfung der Wettbewerbsbehörden noch wochenlang hinziehen.

Für die Käufer ist Air Berlin nur interessant, solange der Flugbetrieb weitergeht. Sollten die Maschinen am Boden bleiben ("Grounding"), gingen die lukrativen Start- und Landerechte verloren.