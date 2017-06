Umfrage Fast 70 Prozent der Deutschen gegen Staatshilfe für Air Berlin

Die Politik diskutiert über eine mögliche Bürgschaft für die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin - doch beliebt würde sie sich damit wohl nicht machen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für SPIEGEL ONLINE.

Demnach sind insgesamt 69 Prozent der Befragten der Meinung, Air Berlin sollte nicht mit einer staatlichen Bürgschaft vor der Pleite gerettet werden. 31,8 Prozent antworteten dabei mit "Eher nein", 37,2 Prozent sogar mit "Nein, auf keinen Fall". Nur 20,2 Prozent gaben dagegen "Ja, auf jeden Fall" oder "Eher ja" an.

Air Berlin hatte am Donnerstag mitgeteilt, bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Voranfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags gestellt zu haben. Offen blieb, um welche Summe es dabei gehen könnte. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte am Freitag, man werde die Anfragen gemeinsam mit den Ländern prüfen. Ein "tragfähiges Zukunftskonzept" sei jedoch die Mindestvoraussetzung für die Gewährung einer solchen Hilfe.

Air Berlin steckt seit Jahren in der Krise - zuletzt hat sich die Situation allerdings deutlich verschlimmert. Seit Wochen häufen sich die Beschwerden von Kunden über Flugausfälle und Verspätungen. In der vergangenen Woche platzte zudem der Plan, die Unternehmenstochter Niki in eine gemeinsame Ferienfluggesellschaft mit Tuifly einzubringen.

Die arabische Fluggesellschaft Etihad, die 29,2 Prozent an Air Berlin hält, will diese Beteiligung angeblich loswerden. Als möglicher Interessent gilt die Lufthansa. Zur Überbrückung könnte Air Berlin aber möglicherweise trotzdem noch Staatsbürgschaften benötigen.

Laut der Civey-Umfrage sind Anhänger der FDP besonders deutlich gegen eine solche Hilfe der Politik. 79,5 Prozent stimmten insgesamt mit Nein, 13,6 Prozent mit Ja. Auch unter den Grünen-Anhängern findet eine Staatsbürgschaft sehr wenig Unterstützung: Nur 12,8 Prozent sagten hier Ja, 71 Prozent Nein. Am meisten Jastimmen bekam die Staatsbürgschaft bei den Anhängern von CDU/CSU (23,5 Prozent) und SPD (22,4 Prozent).

Anmerkung zur Methodik: Für die repräsentative Umfragen hat Civey vom 9.6.2017 bis 10.6.2017 5020 Menschen befragt. Die Unsicherheit liegt beim Gesamtergebnis bei 2,5 Prozentpunkten, bei der Aufschlüsselung nach Parteien bei 7 Prozentpunkten.

In Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey befragt SPIEGEL ONLINE regelmäßig Leserinnen und Leser zu politischen und wirtschaftlichen Themen:

Sie wollen die Frage zum Thema Air Berlin auch beantworten? Stimmen Sie hier ab: