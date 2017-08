Angeschlagene Fluglinie Air Berlin meldet Insolvenz an

Air Berlin hat Insolvenzantrag gestellt. Nachdem Hauptaktionär Etihad erklärt habe, keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen, sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass für Air Berlin "keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht", teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit.

Das Insolvenzverfahren soll in Eigenverwaltung erfolgen. Der Flugbetrieb wird laut Air Berlin fortgeführt. Die Bundesregierung unterstütze die Fluglinie dabei mit einem Übergangskredit.

Das Unternehmen schreibt seit 2008 fast ununterbrochen Verluste. Lediglich 2012 hatte es einen kleinen Gewinn gegeben, nachdem man das eigene Vielfliegerprogramm an den Großaktionär Etihad verkauft hatte. 2016 verbuchte Air Berlin mit gut 780 Millionen Euro einen Rekordverlust. Zusammen mit den Verlustvorträgen der vergangenen Jahre hat sich auf diese Weise ein Schuldenberg von rund 1,2 Milliarden Euro angehäuft.

Zuletzt hatten auch die Passagiere die dramatische Lage der Airline immer deutlicher zu spüren bekommen Seit der Umstellung auf den Sommerflugplan Ende März häuften sich Verspätungen und Flugausfälle. In der Folge blieben auch die Passagiere weg: Im Urlaubsmonat Juli sank ihre Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent.

Allein Großaktionär Etihad hatte Air Berlin zuletzt noch am Leben gehalten. Die arabische Fluglinie hält seit 2011 29,2 Prozent am Unternehmen - und hatte eigentlich versprochen, vorerst weiter für Air Berlin zu zahlen. Zumindest solange, bis sich eine andere Lösung für das Problem mit dem unglücklichen Investment in Deutschland finden sollte. Nun zog Etihad aber die Reißleine.

Der deutsche Rivale Lufthansa könnte zumindest Teile des insolventen Unternehmens übernehmen. Verhandlungen dazu liefen bereits, erklärte Air Berlin am Dienstag. Schon in der Vergangenheit hatte Lufthansa Interessean einem Kauf Air Berlins signalisiert, wollte aber die immense Schuldenlast nicht tragen.