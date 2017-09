Insolvente Airline Gewerkschaft Ver.di will Großteil der Air-Berlin-Stellen retten

Vor dem Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin will die Gewerkschaft Ver.di die Arbeitsplätze vertraglich sichern. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag zwischen Air Berlin , dem jeweiligen Käufer und Ver.di, um mindestens 80 Prozent der Arbeitsplätze zu retten. Vorstandsmitglied Christine Behle will darüber bei einem Treffen mit der Unternehmensführung beraten. Air-Berlin-Vorstandschef Thomas Winkelmann hatte am Montag versichert, es gebe gute Jobperspektiven für 80 Prozent der 8000 Beschäftigten.

Air Berlin verhandelt zurzeit exklusiv mit dem Marktführer Lufthansa und der britischen Fluggesellschaft Easyjet über den Verkauf ihrer Flotte. Lufthansa will den größeren Teil kaufen. Bis zum 12. Oktober soll das Geschäft perfekt sein.

Verdi forderte ein Rettungsprogramm für die Beschäftigten. Für diejenigen, die nicht zu den Käufern wechseln können, müsse es einen Sozialplan und eine Transfergesellschaft geben. Viele Beschäftigte seien dramatisch verunsichert, schon auf Jobsuche oder sähen sich von November an in der Arbeitslosigkeit.

Ein Aktionärsvertreter warf dem Unternehmen unterdessen einen Missbrauch des Insolvenzverfahrens vor. Der Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), Michael Kunert, sprach von einem "politisch motivierten Missbrauch der Insolvenz in Eigenverwaltung". Deren Ziel sei es eigentlich, ein Unternehmen als Ganzes zu erhalten und so einen Totalverlust für die Aktionäre zu vermeiden.

In diesem Fall sei es jedoch von vornherein darum gegangen, Air Berlin aufzuspalten, damit die Lufthansa ihre Interessen durchsetzen könne. "Die Aktionäre werden verschaukelt", sagte Kunert der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.