Insolvenz Lufthansa-Chef kämpfte für Air-Berlin-Rettung

Die Lufthansa spielte im Vorfeld der Insolvenz von Deutschlands zweitgrößter Fluglinie Air Berlin vor knapp einem Jahr eine weitaus wichtigere Rolle als bislang bekannt. Demnach versuchte Konzernchef Carsten Spohr sogar bis zum letzten Moment, den kleineren Konkurrenten zu retten.

In den vergangenen Monaten war in der Öffentlichkeit immer wieder die Rede davon, die Air-Berlin-Pleite sei ein von der Lufthansa betriebenes "abgekartetes Spiel" gewesen. SPIEGEL-Recherchen belegen das Gegenteil. Demnach rechnete Lufthansa nicht mit einem plötzlichen Stopp der Finanzierung von Air Berlin durch den Großaktionär Etihad. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Vielmehr telefonierte der Lufthansa-Chef noch am Samstag, dem 12. August 2017 und damit drei Tage vor der Insolvenz am 15. August, mit dem stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden des Air-Berlin-Großaktionärs Etihad, Ahmad Ali Al Sayegh. In dem Gespräch soll Spohr den Kontrolleur der arabischen Fluglinie ermahnt haben, Air Berlin nicht fallen zu lassen. Andernfalls, so soll der Lufthansa-Chef Al Sayegh gewarnt haben, leide der Ruf des Emirats Abu Dhabi als Eigner von Etihad.

REUTERS Carsten Spohr

Nach SPIEGEL-Informationen soll Al Sayegh, der zu diesem Zeitpunkt auf einer Yacht im Mittelmeer unterwegs war, Spohr zuvor per SMS um die Unterredung gebeten und den Lufthansa-Chef seinerseits bedrängt haben, Air Berlin finanziell zu unterstützen. Sowohl Spohr, als auch Al Sayegh wollten die Darstellung nicht kommentieren.

Am Wochenende vor der Insolvenzanmeldung gab es noch direkte Kontakte zwischen den Regierungen in Berlin und Abu Dhabi. Doch auch dieser letzte Rettungsversuch konnte die Pleite nicht mehr verhindern.