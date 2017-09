Air-Berlin-Verkauf Allianz um Niki Lauda bietet 100 Millionen Euro

Kurz vor Ende der Bieterfrist um die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin hat sich eine neue Allianz gebildet. Der frühere Rennfahrer Niki Lauda will nach eigenen Aussagen gemeinsam mit Verbündeten gut 100 Millionen Euro für Teile von Air Berlin bieten.

Unternehmer Lauda hatte die Air-Berlin-Tochter Niki selbst gegründet und war mehrere Jahre Eigentümer. Gemeinsam mit dem britischen Reiseveranstalter Thomas Cook und dessen Tochter, der Ferienfluggesellschaft Condor, hat Lauda nun Pläne für die Verwertung der Air-Berlin-Flieger und der begehrten Start- und Landrechte ausgearbeitet.

An diesem Freitag endet die Bieterfrist für Air Berlin. Nach Angeben der österreichischen Tageszeitung "Kurier" will die Lauda-Allianz für 38 Maschinen der Air Berlin und ihrer Tochter Niki bieten. Der Gründer und frühere Besitzer der Niki wolle 51 Prozent des Konsortiums übernehmen und künftig ausschließlich touristische Ziele anfliegen, heißt es in dem Bericht.

Es gibt eine Reihe von Interessenten für die Airline, die seit Jahren rote Zahlen schreibt, aber begehrte Start- und Landrechte hält. So hatte erst am Vortag der Betreiber des Flughafens Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, die chinesische LinkGlobal, angekündigt, ein Gebot für Teile von Air Berlin abgeben zu wollen.

Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin hatte vor vier Wochen Insolvenz angemeldet und verhandelt unter anderem mit dem Primus Lufthansa über einen Verkauf von Unternehmensteilen. Der deutsche Marktführer könnte rund 90 der 144 Flugzeuge übernehmen, hieß es zwischenzeitlich. Verhandelt wird laut Air Berlin auch mit drei weiteren Airlines.

Auch der Manager Utz Claassen hat ein 17-seitiges "Angebot zur Komplettübernahme und expansiven Sanierung der Air Berlin" vorgelegt. Wie das "Handelsblatt" berichtet, bietet er einen Kaufpreis von 100 Millionen Euro. Bis zu 600 Millionen Euro wolle er zusätzlich an Liquidität zur Verfügung stellen. Claassen verspricht die Übernahme der gesamten Belegschaft "unter der Voraussetzung angemessener wettbewerbsgerechter Vergütungsstrukturen"

Die Zukunft der Fluggesellschaft wird nun erst nach der Bundestagswahl verkündet. "Der Plan ist, am 25. September die endgültigen Entscheidungen zu treffen", sagte ein Konzernsprecher am Donnerstag zu Reuters und bestätigte damit einen Bericht des "Tagesspiegel". Bisher hieß es, der Gläubigerausschuss werde bereits am 21. September entscheiden, welche Bieter den Zuschlag für Teile der Airline bekommen.