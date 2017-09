Air-Berlin-Pleite Diskussion um Sozialauswahl war Grund für Pilotenrevolte

Nach zwei Tagen Pilotenrevolte bei Air Berlin und mehr als 100 abgesagten Flügen stellt ein Pilotenvertreter das Ende des wilden Streiks in Aussicht. "Ich gehe davon aus, dass am Donnerstag alles wieder im Normalbetrieb läuft", sagte Christian Petersen, Vertreter der Pilotengewerkschaft Cockpit in der Tarifkommission bei Air Berlin, dem SPIEGEL. "Von den Krankgemeldeten werden einige zurückkommen." Dazu würden andere Piloten den Dienst aufnehmen, die am Dienstag und Mittwoch frei und sich gar nicht erst krankmeldet hatten. Ein Grund für den Meinungsumschwung bei vielen Kapitänen und Co-Piloten ist offenbar die vage Hoffnung darauf, nach der Vergabe der Überreste von Air Berlin doch noch über einen Sozialplan oder eine Sondervereinbarung einen sicheren Arbeitsplatz beim neuen Betreiber der Flugzeuge zu bekommen.

In den vergangenen beiden Tagen hatten massenhafte spontane Krankmeldungen von rund 200 Piloten den Flugbetrieb bei derinsolventen Linie teilweise lahmgelegt. Auslöser hierfür waren geplatzte Verhandlungen zwischen der Tarifkommission und dem Management. Die Piloten forderten, dass es bei der Übergabe der Start- und Landerechte sowie der Flugzeuge von Air Berlin an den neuen Betreiber eine Sozialauswahl für die Piloten gibt - etwa dass Kapitäne mit Kindern oder in besonders schwierigen familiären Umständen sicher weiter beschäftigt werden.

Laut Petersen lehnte das Air-Berlin-Management jedoch jegliche Diskussion über eine Sozialauswahl ab. "Dazu kam dann die Nachricht, dass zehn geleaste Langstreckenflugzeuge kurzfristig zur Leasinggesellschaft zurückgegangen sind", sagte der Arbeitnehmervertreter, der selbst Air-Berlin-Pilot ist. "Das hat viele Kollegen noch mehr verunsichert." Gerade die hoch bezahlten Langstreckenpiloten fürchten um ihre Jobs, und wenn Langstreckenrouten jetzt eingestellt werden, könnte sie der Insolvenzverwalter womöglich vorzeitig entlassen. "Ich kann jeden Kollegen verstehen, der sagt: "unter diesem Druck kann ich nicht sicher ein Flugzeug steuern"", sagte Petersen.

Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings etwa, die das Gros der Air-Berlin-Hinterlassenschaften übernehmen könnte, müssten sich die Air-Berlin Piloten komplett neu bewerben. Dabei drohen ihnen nicht nur drastische Gehaltseinbußen, der Verlust des "Senior"-Status und Privilegien - sie werden womöglich gleich ganz ausgesiebt.

Die Tarifkommission hat nun wieder mit dem Insolvenzverwalter und dem Sachverhalter geredet - und diese haben immerhin Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die "Arbeitgeberseite" habe sich bereit erklärt, nach Ablauf der Gebotsfrist für die Air-Berlin-Reste am Freitag gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern über die Zukunft der Piloten zu sprechen, sagte Petersen. "Ob das Aussicht auf Erfolg hat, kann ich nicht sagen. Es ist nur ein dünner Strohhalm, den wir den Kollegen reichen können." Aber augenscheinlich motiviert er einige, wieder ins Cockpit zu steigen. Und auch die Air-Berlin-Piloten wissen genau: wenn sie nicht mehr fliegen, haben sie vielleicht gar keine Zukunft mehr.