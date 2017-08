Interessent Lufthansa Bundesregierung ringt um Haltung zur Air-Berlin-Übernahme

Die Bundesregierung wehrt sich gegen den Eindruck, sie bevorzuge die Lufthansa beim möglichen Kauf von Teilen der insolventen Air Berlin. "Wir sind weder für noch gegen einen bestimmten Interessenten", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Ziel sei eine Lösung, die sowohl wettbewerbsrechtlichen Aspekten Rechnung trage als auch die Zukunft der Beschäftigten von Air Berlin im Blick habe. Bei den Verhandlungen zwischen Air Berlin und anderen Fluggesellschaften sitze die Regierung nicht mit am Tisch.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hatte jedoch noch kurz zuvor in einem Interview eine Stärkung der Lufthansa befürwortet. "Ich würde es begrüßen, wenn die Lufthansa größere Anteile von Air Berlin übernimmt", sagte die SPD-Politikerin dem "Handelsblatt". Die Lufthansa sei "ein Champion im Luftverkehr". Auch Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach sich in mehreren Interviews dafür aus, dass ein Großteil von Air Berlin an die Lufthansa geht.

Lufthansa will sich einen großen Teil der Flugzeuge von Air Berlin sichern. Die Abstimmungen sind nach SPIEGEL-Informationen weit fortgeschritten, schon diese Woche wird eine erste Einigung erwartet. Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann verhandelt derzeit mit mindestens drei Interessenten. Das Engagement der Lufthansa sehen Wettbewerbshüter dabei kritisch. Die Bundesregierung erkennt darin keine Probleme, schließlich werde die Fluggesellschaft nicht allein von einer Firma übernommen. Die Bundesregierung stützt die insolvente Fluggesellschaft zudem mit einem Übergangskredit von 150 Millionen Euro und will den Flugbetrieb so bis Ende November sichern.

Kritisiert wird das Engagement der Regierung unter anderem vom früheren Nürnberger Textilunternehmer Hans Rudolf Wöhrl, der die insolvente Fluggesellschaft ebenfalls übernehmen will. Es deute manches darauf hin, "dass hier von langer Hand eine einseitige Strategie zugunsten der Lufthansa entwickelt wurde", teilte seine Firma mit. Auch Air-Berlin-Konkurrent Ryanair äußerte sich empört - und legte bereits Kartellbeschwerde ein. Die irische Billigfluglinie hält die Umstände der Insolvenz für arrangiert, damit die Lufthansa Air Berlin schuldenfrei übernehmen könne.

Außer der Lufthansa gelten die britische Billiglinie Easyjet, Tuifly sowie die Thomas-Cook-Tochter Condor als aussichtsreichste Kandidaten. Der Gläubigerausschuss von Air Berlin tritt wohl am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung zusammen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtete. Große Weichenstellungen seien dann aber nicht zu erwarten. Das fünfköpfige Gremium vertritt die Interessen der Gläubiger und muss einem Verkauf der insolventen Fluggesellschaft oder von Teilen davon zustimmen.