Krisen-Airline Air Berlin stellt Voranfrage für Staatsbürgschaft

Die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin hat bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags gestellt. Ein Sprecher der Fluggesellschaft bestätigte den Vorgang.

Eine solche Anfrage ist der übliche Weg für den Fall, dass das Unternehmen in einem zweiten Schritt dann auch tatsächlich einen Bürgschaftsantrag stellt. Die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft und des NRW-Wirtschaftsministeriums äußerten sich bislang nicht zu der Anfrage. Bürgschaftsanfragen seien immer vertraulich, sagten Sprecher der Ministerien.

Die Anfrage wurde nur wenige Stunden nach der Nachricht über das Aus einer Ferienflieger-Fusion mit Tui bekannt. Der arabische Air-Berlin-Großaktionär Etihad, der rund 30 Prozent an der Fluglinie hält, hatte seine bisherigen Pläne für die Air-Berlin-Beteiligung aufgegeben. Die neue Fluggesellschaft hätte ein wichtiges Element für die Sanierung der hoch verschuldeten Air Berlin sein sollen.

Air-Berlin-Großaktionär Etihad hatte die Fluggesellschaft in der Vergangenheit immer wieder mit hohen Summen unterstützt - unter anderem für den Kauf von Anteilen an der österreichischen Fluglinie Niki. Doch auch Etihad steht derzeit unter Druck. Zwischenzeitlich zeigte auch Lufthansa Interesse an Air Berlin.