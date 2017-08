Air-Berlin-Insolvenz "Dann ist Ryanair der große Verlierer"

Zur Person Privat Heinrich Großbongardt, 61, ist einer der bekanntesten deutschen Luftverkehrsexperten. Der ehemalige Pressesprecher von Boeing und Cessna berät mit seiner Firma Expairtise seit mehr als 30 Jahren Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie.

SPIEGEL ONLINE: Am Dienstag hat Air Berlin Insolvenz beantragt. 8500 Mitarbeiter bangen um ihre Zukunft, Hunderttausende Passagiere sind verunsichert. Hätte man das Unternehmen wirklich nicht retten können?

Großbongardt: Der Schritt war abzusehen und unvermeidlich. Air Berlin hatte einen riesigen Schuldenberg mit sich herumzuschleppen. Es gab überhaupt keine Chance, den Kapitaldienst für Tilgung und Zinsen zu leisten - selbst wenn Air Berlin operativ schwarze Zahlen geschrieben hätte. Erst recht nicht mit einer schrumpfenden Flotte. Vieles deutet darauf hin, dass das Management um Thomas Winkelmann den Insolvenzantrag von langer Hand als Plan B vorbereitet hat.

SPIEGEL ONLINE: Ist es bloß ein Zufall, dass der Antrag so kurz vor der Bundestagswahl und in der Ferienzeit gestellt wird? Oder vermuten Sie gezieltes Timing dahinter?

Großbongardt: Der Auslöser der Insolvenz war meines Wissens nach die Entscheidung des Air-Berlin-Großaktionärs Etihad aus Abu Dhabi, nicht weiter für Air Berlin zu zahlen. Und das Management von Etihad kümmert sich wenig um deutsche Innenpolitik. Die haben nach dem Abgang des langjährigen Etihad-Chefs James Hogan gesagt: Wir ziehen bei der nächsten Gelegenheit den Stecker. Das hat mit der Bundestagswahl und der Ferienzeit nichts zu tun. Aber diese beiden Punkte haben zweifellos die Bereitwilligkeit der Politik befördert, hier einzuspringen.

SPIEGEL ONLINE: Nun muss der Steuerzahler dafür zahlen, den Flugbetrieb in den nächsten Wochen aufrechtzuerhalten: mit einem Notkredit der Staatsbank KfW über 150 Millionen Euro. Halten Sie solche Staatshilfen für sinnvoll?

Großbongardt: Zur Überbrückung schon. Niemandem ist damit gedient, wenn alle Air-Berlin-Maschinen von heute auf morgen am Boden stehen bleiben. Das Unternehmen wäre sofort tot, 8500 Menschen wären ihre Arbeit los, Hunderttausende Passagiere könnten nicht mehr ihre Reise antreten, bestimmte Routen würden gar nicht mehr bedient. Das kann niemand wollen. Und gerade vor der Bundestagswahl hat Politik kein Interesse an solchen Problemen. So aber ist der Flugbetrieb jetzt erst einmal bis Ende November gesichert. Außerdem sind die 150 Millionen Euro vorrangige Darlehen. Die müssen zuerst zurück gezahlt werden, ehe andere Gläubiger bedient werden.

SPIEGEL ONLINE: Gibt es denn überhaupt noch irgend etwas zu holen bei Air Berlin? Der Gesellschaft gehörte zuletzt offenbar kein einziges Flugzeug mehr; sie hatte ihre Maschinen verkauft und zurück geleast.

Großbongardt: Fast alles, was es an greifbarer Substanz zu verscherbeln gab, ist längst verscherbelt worden. Aber die Slots, die begehrten Start- und Landerechte, sind noch da. Andere Airlines werden den Flugbetrieb und viele Routen übernehmen; ich denke, dass der größte Happen bei der Lufthansa landen wird. Insgesamt kann das schon dreistellige Millionenbeträge bringen. Dies wird aber nicht annähernd ausreichen, um Air-Berlin-Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe zu decken. Etihad als Hauptgläubiger wird Forderungen abschreiben müssen, andere Kreditgeber werden erhebliche Abstriche machen müssen, und die Aktionäre werden kaum etwas von ihrem Kapital wiedersehen.

SPIEGEL ONLINE: Und wer ist der Gewinner dieser Insolvenz?

Großbongardt: Der größte Gewinner ist wohl die Lufthansa. Nicht so sehr, weil sie einen Konkurrenten los wird, sondern weil diese Insolvenz ihre Low-Cost-Tochter Eurowings stark machen könnte. Wenn die Eurowings weitere Maschinen von Air Berlin übernimmt, kann sie sehr viel schneller wachsen, als es durch eigenes organisches Wachstum möglich wäre.

SPIEGEL ONLINE: Ist so rapides Wachstum überhaupt wünschenswert?

Großbongardt: Das Airline-Geschäft ist extrem von Größenvorteilen bestimmt. Je größer ein Anbieter ist, desto niedriger ist der Fixkostenanteil pro Ticket - und desto mehr Verbindungen kann er Passagieren anbieten. Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat ja schon in den vergangenen Monaten knapp 40 Flugzeuge von Air Berlin inklusive Besatzung im so genannten Wet Lease übernommen. Diese Insolvenz könnte ein Glücksfall für Eurowings sein, der ihr einen Platz in der ersten Liga des Low-Cost-Geschäfts sichert.

SPIEGEL ONLINE: Wie es heißt, könnte auch der britische Billigflieger Easyjet einen Teil der Routen übernehmen ...

Großbongardt: ... womit Easyjet mehr als nur einen Fuß in den deutschen Markt bekäme. Easyjet fürchtet den bevorstehenden Brexit und hat nun in Österreich eine EU-Lizenz beantragt. Wenn sie Wien zum neuen Drehkreuz machen sollten, wird Deutschland für sie extrem wichtig.

SPIEGEL ONLINE: Der Eurowings- und Easyjet-Konkurrent Ryanair kommt offenbar nicht zum Zuge - und hat nun Kartellbeschwerde gegen den Millionenkredit der Bundesregierung eingereicht. Könnte Ryanair damit durchkommen?

Großbongardt: Wenn es tatsächlich zur Übernahme der Routen durch Eurowings und Easyjet kommt, ist Ryanair der große Verlierer. Sie sind künftig Nummer zwei in Deutschland, aber weit hinter der Lufthansa-Gruppe. Und es wird schwer für sie, ihren Marktanteil wie geplant auszubauen. Ein fußkranker Wettbewerber wie Air Berlin ist leichter zu verdrängen als eine wachsende Eurowings.

SPIEGEL ONLINE: Werden die deutschen und europäischen Wettbewerbsbehörden die Dominanz der Lufthansa und ihrer Töchter in Deutschland einfach so hinnehmen?

Großbongardt: Sicher wird die Lufthansa gewisse Zugeständnisse machen müssen, etwa, indem sie die eine oder andere Strecke abgibt. Aber ich glaube nicht, dass dieser Deal grundsätzlich blockiert wird. Die deutschen Behörden und Gewerkschaften werden es lieber sehen, wenn Ryanair mit seinen niedrigen Sozialstandards außen vor bleibt. Vor allem aber wird es im deutschen Markt nicht an Wettbewerb mangeln, wenn Air Berlin verschwindet.

SPIEGEL ONLINE: Wie bitte? Gerade innerdeutsch haben Lufthansa und ihre Töchter auf vielen Strecken doch schon jetzt ein Monopol.

Großbongardt: Schauen Sie sich nur an, wie aggressiv Ryanair, Easyjet, WizzAir und Norwegian in den vergangenen Jahren in den deutschen Markt reingegangen sind. Alle vier Airlines sind sehr potente und aggressive Low-Cost-Flieger, und Deutschland ist einer der interessantesten und aktivsten Luftverkehrsmärkte Europas. Natürlich gibt es eine Reihe von Strecken, auf denen die Lufthansa eine dominierende Stellung hat

SPIEGEL ONLINE: Wie etwa Hamburg-Frankfurt, wo die Lufthansa für ein Economy-Ticket auch mal 400 Euro abkassiert...

Großbongardt: ...oder auch Berlin-Frankfurt, wo sich viele zurecht über die sehr hohen Preise ärgern. Aber vergessen Sie nicht: auch die Bahn ist eine Alternative. Und wenn es dauerhaft auf einer Route viel Geld zu verdienen gibt, wird auch die Konkurrenz dahin gehen. Ich erwarte nicht, dass das Verschwinden von Air Berlin auf breiter Front zu steigenden Ticketpreisen führen wird.

SPIEGEL ONLINE: Was wird aus den Air-Berlin-Mitarbeitern? Haben sie noch eine Zukunft im Luftverkehr?

Großbongardt: Die Chancen sind unterschiedlich gut, je nach Einsatzgebiet. Das fliegende Personal wird kaum Probleme haben, einen neuen Arbeitgeber zu finden. Denn wer Flugzeuge übernimmt, braucht auch eine bestimmte Anzahl von Piloten und Flugbegleitern. Es kann allerdings sein, dass sie Beschäftigten künftig weniger verdienen oder schlechtere Verträge kriegen. Aber die Standards bei Eurowings sind verglichen mit Ryanair immer noch vernünftig.

SPIEGEL ONLINE: Und das Bodenpersonal?

Großbongardt: Für Beschäftigte in der Flugzeugwartung wird es weiterhin Bedarf geben. Viel schlechter sind die Chancen für Mitarbeiter der Verwaltung. Die neuen Betreiber der Flugzeuge brauchen keine weitere Sales-Abteilung, keine Netzwerkplanung, kein Marketing.

SPIEGEL ONLINE: Eigentlich sollte Air Berlin einmal der Hauptkunde des neuen Berliner Großflughafens werden, sobald dieser einmal eröffnet wird. Was bedeutet das Air-Berlin-Desaster für den BER?

Großbongardt: Gar nichts. Vielleicht verschwindet Air Berlin, aber sicher nicht das Passagieraufkommen im Markt Berlin. Dieses wächst weiter stark und hat ein Volumen erreicht, das von den bestehenden Flughafen Tegel und Schönefeld nicht gehandhabt werden kann.