Air Berlin und Lufthansa Ein Signal gegen die Billigkultur

Es gab eine Zeit, da sah es so aus, als könnte die Lufthansa ein ähnliches Schicksal ereilen wie andere große Firmen, die ihr Geschäftsmodell nicht schnell genug an neue Trends und geänderte Kundenwünsche anpassen: Sie verschwinden einfach vom Markt.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass dieses Schicksal auch der Lufthansa drohte. Die Vorgänger von Konzernchef Carsten Spohr hatten die Konkurrenz durch Billiganbieter wie Ryanair oder Easyjet sträflich unterschätzt. Deren Geschäft florierte, das der Lufthansa stagnierte.

Die Angreifer standen für die Zukunft, Lufthansa stand für die Vergangenheit - zumindest bis zu diesem Donnerstag. Der 21. September 2017 könnte einmal in die deutsche Luftfahrtgeschichte eingehen, als der Tag, an dem die alte Hackordnung am Himmel zumindest zum Teil wiederhergestellt wurde - zu Gunsten des alten Marktführers.

Schneller als erwartet, entschied sich der Gläubigerausschuss der insolventen Fluglinie Air Berlin, den größten Teil des Unternehmens der Lufthansa und ihrer aufstrebenden Billigtochter Eurowings anzuvertrauen. Und das war eine gute Entscheidung.

Wie gut sie war, sieht man an den Schlagzeilen, die Lufthansas Erzrivale Ryanair zuletzt machte. Weil Firmenchef Michael O'Leary seine Piloten deutlich schlechter bezahlt und behandelt als die vermeintlich altmodische Lufthansa, verweigern ihm immer mehr Flugzeugführer die Gefolgschaft, und es fallen massenweise Flüge aus. Das verärgert die Kunden, zu Recht.

Sicher, auch die gestärkte Position der Lufthansa kann Nachteile haben. Auf einigen innerdeutschen und europäischen Strecken könnten die Preise künftig steigen. Das tun sie schon jetzt, weil die Buchungssteuerungssysteme der Lufthansa auf die erhöhte Nachfrage im Zuge der Air Berlin-Pleite reagieren und die Tarife automatisch anpassen.

Profitieren könnte am Ende die Bahn, und das wäre auch aus Umweltaspekten nicht das Schlechteste. Bei T-Shirts für fünf Euro wenden sich viele Verbraucher längst ab, weil sie ahnen, dass der günstige Preis teuer erkauft ist - durch Kinderarbeit und prekäre Arbeitsbedingungen.

So weit wird es in der Luftfahrt nicht kommen, aber der Druck auf Löhne und Gehälter ist auch dort immens, als gäbe es ein Bürgerrecht auf Billigtickets. Dabei kommt es in kaum einer anderen Branche so auf Präzision und Sicherheit an wie in der Fliegerei. Gut, dass die gute alte Lufthansa, die für beides steht, nun den Zuschlag bekommen soll. Qualität und ein gutes Gewissen haben nun mal ihren Preis.