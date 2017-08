Verkaufsverhandlungen Nürnberger Unternehmer Wöhrl bietet für Air Berlin

Der frühere Nürnberger Textilunternehmer Hans Rudolf Wöhrl will die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin übernehmen. Über eine Münchner Kanzlei hat seine Vermögensverwaltung INTRO-Verwaltungs GmbH eigenen Angaben zufolge ein formelles Angebot abgegeben.

Ziel der Offerte sei es, die Air Berlin Gruppe als Ganzes zu erhalten - und als unabhängige Airline fortzuführen, teilte Wöhrls Unternehmen mit. Für sein Vorhaben habe er Rückendeckung von weiteren "Partnern mit hoher Fachkompetenz" sowie Finanzinvestoren. Zu Details der Offerte wollte die Firma zunächst keine Angaben machen.

Das Angebot Wöhrls, dessen Modekette 2016 selbst in die Insolvenz gerutscht war, erfolgt zu einem pikanten Zeitpunkt: Seit Freitagnachmittag verhandelt Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann mit der Lufthansa und zwei weiteren Interessenten zur Übernahme von Teilen der insolventen Airline.

Lufthansa will sich einen großen Teil der Flugzeuge von Air Berlin sichern. Die Abstimmungen sind nach SPIEGEL-Informationen bereits weit fortgeschritten, sodass Wöhrls Angebot nur geringe Erfolgsaussichten haben dürfte. (Lesen Sie hier den Überblick "Was jetzt aus Air Berlin wird".)

Wöhrls Gruppe habe schon seit Jahren Interesse an einer Beteiligung an Air Berlin signalisiert, sei jedoch nicht zu Sondierungsgesprächen eingeladen worden, teilte das Unternehmen mit. Vom Insolvenzantrag der Airline am vergangenen Dienstag habe man erst aus den Medien erfahren.

Wöhrl hatte sich zuvor bereits als Betreiber der vor allem innerdeutschen Fluglinie dba versucht. 2006 verkaufte er die Fluglinie jedoch für einen zweistelligen Millionenbetrag - ausgerechnet an Air Berlin. 2008 stellte Air Berlin den Flugbetrieb von dba aus Kostengründen endgültig ein.

Angesichts der aktuellen Verhandlungen teilte Wöhrls Firma mit Blick auf Air Berlin und den Hilfskredit der Bundesregierung mit: Es deute manches darauf hin, "dass hier von langer Hand eine einseitige Strategie zugunsten der Lufthansa entwickelt wurde". Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte sich zuvor in mehreren Interviews dafür ausgesprochen, dass ein Großteil von Air Berlin an die Lufthansa geht.

Wöhrls Firma zweifelt an Aussagen der Bundesregierung und der Leitung von Air Berlin, wonach der Rückzug des Großaktionärs Etihad überraschend gekommen sei - und im Interesse der Passagiere kurzfristig eine Bürgschaft gegeben werden musste. Die Bundesregierung will 150 Millionen Euro zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebs bereitstellen.