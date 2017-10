Hartmut Mehdorn und Air Berlin Eine verhängnisvolle Partnerschaft

Sie wolle nicht die "Totengräberin von Air Berlin sein", soll Angela Merkel vor einigen Jahren in einer Kabinettssitzung einmal gesagt haben. Die Kanzlerin hat Wort gehalten. Mit 150 Millionen Euro Staatsgeld wurde die finanziell ausgeblutete zweitgrößte deutsche Fluglinie seit Mitte August künstlich am Leben gehalten, ein einmaliges Experiment in der europäischen Luftfahrtgeschichte.

Nun ist Schluss. An diesem Freitag geht der letzte Air-Berlin-Flug. Ab Samstag bleibt der größte Teil der Maschinen am Boden, Tausende Arbeitnehmer werden wohl in der nächsten Woche ihre Kündigung bekommen.

In solchen Fällen ist die Suche nach Schuldigen unvermeidlich. Der frühere Air-Berlin-Chef Hartmut Mehdorn hat einen der Hauptverantwortlichen bereits ausgemacht: die Bundesregierung. Die habe Air Berlin mit der Einführung der Luftverkehrssteuer Anfang 2011 nämlich die Chance genommen, dauerhaft Gewinne zu erwirtschaften.

Das klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber ernst gemeint. Ausgerechnet der Mann, der mit der Anwerbung der arabischen Fluglinie Etihad als Großaktionär Ende 2011 wohl einen entscheidenden Anteil am Ableben von Air Berlin hatte, schiebt die Verantwortung nun auf andere.

Es war von Anfang an naiv, ja, grob fahrlässig, anzunehmen, dass die Scheichs endlich zur dauerhaften Sanierung des schon damals finanziell klammen Sammelsuriums aus Kurz-, Langstrecken-, Städte- und Urlaubsfliegern beitragen könnten.

Etihad wollte seine Neuerwerbung vor allem dazu nutzen, sein eigenes Drehkreuz in Abu Dhabi auszulasten und ankommende Gäste über ganz Europa weiterzuverteilen. Air Berlin wiederum verdiente, wenn überhaupt, nur auf Strecken von und zu Ferienzielen wie Mallorca Geld. Daran aber hatten die neuen Herren aus dem Nahen Osten kein Interesse. Was nicht zusammenpasste, konnte deshalb auch nicht zusammenwachsen.

Obwohl Etihad ständig weitere Millionen in seine Beteiligung pumpte, rutschte Air Berlin immer tiefer in die Verlustzone. Harte Sanierungsschritte lehnten die Araber ab, weil die zusätzlich Geld gekostet hätten - Geld, das sie lieber für die weitere Expansion einsetzen wollten. Es kam, wie es kommen musste: Vergangenen Sommer drehte Etihad den Geldhahn zu und besiegelte damit das Ende der fatalen Partnerschaft.

Nun ist der Schaden groß - und manch einer gibt sich noch immer überrascht. Dabei ist an dem Ganzen nur eines überraschend: dass sich die Araber so lange Zeit ließen, bis sie endgültig den Stecker zogen.