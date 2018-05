Air-France-Streik Franzosen streiten härter

Es ist ein Streit, der ganz Frankreich und viele Teile Europas bewegt. "Air France wird verschwinden, wenn der Konzern nicht das Notwendige zur Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit tut", droht der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. "Air France ist eine sehr, sehr, sehr profitable Gruppe. Deshalb wird dort gestreikt", antwortet der Abgeordnete Alexis Corbière von der französischen Linkspartei LFI.

Hinter dem Streit bei Frankreichs größter Fluggesellschaft steckt die Frage, wieviel Opfer internationale Großkonzerne ihren vergleichsweise gut bezahlten Mitarbeitern in Europa zumuten können. Und wann diese berechtigt sind, einen größeren Teil der Gewinne einzufordern.

Bei Air France läuft schon der 15. Streiktag in diesem Jahr. Dabei hat Konzernchef Jean-Marc Janaillac bereits seinen Rücktritt für den 15. Mai angekündigt, nachdem er vergangene Woche eine betriebliche Abstimmung verlor. Da votierten 55 Prozent der Beschäftigten für die Fortsetzung des Streiks. Deshalb werden am Dienstag nur rund 80 Prozent aller Air-France-Flüge abheben.

Vierzehn Prozent der Piloten und 18 Prozent des Kabinenpersonals nehmen am Streik teil. Auch an den vorherigen Streiktagen lag die Beteiligung nicht bedeutend höher. Dennoch reicht das, um Air France pro Streiktag bis zu 25 Millionen Euro Verluste zu bescheren. Das hat laut der Konzernleitung in den letzten drei Monaten bereits zu Kosten von mehr als 300 Millionen Euro geführt. Dabei fordern die Streikenden nur etwa 120 Millionen Euro mehr pro Jahr als ihnen die Konzernführung anbietet. Hört sich verrückt an. Aber es geht um mehr als nur die Gehälter.

Es geht zum Beispiel auch um die Frage, wie Air France seinen überraschend hohen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2017 ausgibt. Fünf Jahre lang hatten die Mitarbeiter aufgrund einer schwierigen Geschäftslage keine höheren Löhne bekommen. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, den Gewinn fair zu teilen?

"Was für eine enorme Verschwendung!" ärgert sich der scheidende Air-France-Chef Janaillac über den Streik. "Das kann nur unsere Konkurrenten erfreuen." Janaillac sieht vor allem, dass die europäischen Konkurrenten Lufthansa und British Airways 2017 noch höhere Gewinne einflogen. Also will er weiter Kosten sparen.

Ein berühmtes zerrissenes Hemd

Zerfleischen sich die Franzosen nun selbst? Wie immer, so scheint es, wird die Auseinandersetzung im Konzern in Frankreich härter ausgetragen als etwa in Deutschland oder Großbritannien. Schon vor vier Jahren gab es eine berühmte Episode bei Air France, als Gewerkschaftsvertreter einem Vertreter der Geschäftsführung das Hemd zerrissen, weil sie dessen Auftreten für unverschämt hielten.

Später mussten die Gewerkschafter vor Gericht, wo sie der heutige Streikführer der Piloten, Philippe Evian, verteidigte. Heute nun freut sich Evian, dass sich die Mitarbeiter von Air France nicht vom "angsteinflößenden Klima", welches die Geschäftsführung verbreitet habe, irritieren lassen und weiterstreiken. Doch hilft das dem Unternehmen?

Mehr als 10 Prozent verlor die Aktie des Gesamtkonzerns Air France-KLM am Montag an der Pariser Börse, mehr als 40 Prozent seit Jahresbeginn. Setzt sich der Trend fort, ist das Unternehmen bald nur noch ein Viertel des Lufthansa-Konzerns wert, obwohl sein Umsatz nur rund 30 Prozent unter dem des deutschen Konkurrenten liegt. Auch dürfte der französische Streik die Stimmung gegenüber den niederländischen KLM-Partnern beeinträchtigen, die nicht streiken und zudem größere Gewinne in das Unternehmen einbringen.

Ist Air France-KLM also tatsächlich auf der Verliererstraße, wie der französische Wirtschaftsminister befürchtet? Immerhin hat sich die Airline im vergangenen Jahr drei neue weltweite Verbündete verschafft. Delta Airline steigt mit 9 Prozent des Aktienkapitals bei Air France-KLM ein, China Eastern ebenfalls, dafür wird Air France-KLM zum größten Teilhaber von Virgin Atlantic mit 31 Prozent der Aktien.

Mit ähnlich kunstvoller Konzerndiplomatie haben sich die französischen Autokonzerne Renault und Peugeot in den letzten Jahren aus scheinbar schwachen Positionen heraus konsolidiert und im Falle Renaults sogar an die Weltspitze geschoben. Ähnliches könnte auch Air France-KLM gelingen. Ein Grund dafür: Französische Top-Manager wie Janaillac verschaffen sich aufgrund ihrer traditionellen Arroganz leicht Ärger mit den Gewerkschaften, sind aber trotzdem brillante Diplomaten.

Der Konflikt bei Air France wird also weitergehen, auch wenn die Gewerkschaften weitere Streiktage ausschlossen, solange noch keine neue Konzernführung benannt ist. Tatsächlich tobt der Streit im ganzen Land.

Denn Präsident Emmanuel Macron führt Frankreich seit einem Jahr wie ein Top-Manager, der die Wettbewerbsfähigkeit seines Landes verbessern will. Dafür hat er schon den Kündigungsschutz gelockert und die Unternehmenssteuern gesenkt. Aber es gibt Protest. Die Piloten von Air France und mit ihnen die seit Wochen streikenden Eisenbahner haben auch die Regierung im Visier. Bei Air France ist sie mit 14 Prozent der Anteile immerhin noch größter Aktionär.

Wie aber endet der Streit? Schon gilt Macron zu Hause als harter Hund, in Übersee aber als überzeugender Staatsmann. Vielleicht ist das die französische Masche: Druck von unten spornt die Chefs im Ausland zu Höchstleistungen an. Dann sähe es für Air France jetzt gar nicht so schlecht aus.