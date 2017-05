Meldepflicht wegen Airbnb Amsterdam droht wilden Vermietern 20.500 Euro Strafe an

Amsterdam ist als Reiseziel beliebt, ganz besonders offenbar bei Nutzern der Webseite Airbnb, auf der Privatleute Ferienwohnungen anbieten. 2016 wurden über die Plattform einer Studie zufolge rund 1,7 Millionen Übernachtungen in Amsterdam gebucht - das ist mehr als doppelt soviel wie im Vorjahr.

Den Stadtoberen wird das nun zu viel. Amsterdam will die Regeln für die Vermietung von Wohnungen an Touristen erneut verschärfen. Es werde eine Meldepflicht für Vermieter eingeführt, kündigten Vertreter der niederländischen Hauptstadt an. Privatleute müssen in Zukunft vorab bei der Kommune melden, wenn sie ihre Wohnung bei Airbnb oder einem ähnlichen Dienst anbieten. Wer ohne Registrierung vermiete, könne mit einer Geldstrafe von bis zu 20.500 Euro bestraft werden.

Amsterdam will mit der ab 1. Oktober geltenden Regel die illegale Vermietung bekämpfen. Bürger klagen zunehmend über die Zweckentfremdung von Wohnraum und starke Belästigung durch Touristen.

Bereits jetzt gilt, dass Privatleute ihre Wohnung höchstens an 60 Tagen pro Jahr vermieten dürfen. Die Plattform Airbnb weigert sich den Angaben zufolge bislang, Namen von Vermietern an die Kommune weiter zu geben.