Mögliche Steuerhinterziehung Finanzbehörden prüfen Airbnb-Vermieter

Mieten sind steuerpflichtig, auch wenn sie über das Portal Airbnb eingenommen werden. Nun will der Fiskus erfahren, ob deutsche Vermieter ihre Einkünfte auch angegeben haben und fragt am Firmensitz in Irland nach.