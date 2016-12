Airbnb und Co Paris bittet Privatvermieter zur Kasse

Die Ile-Saint-Louis ist ein wunderbarer Ort: Von der Seine umflossen, zählt die kleinere der beiden Binneninseln zu den schönsten Lagen von Paris. Das Ambiente ist geprägt von herrschaftlichen Altbauten oder prächtigen Stadtpalais - hier haben Schauspieler oder Stars der Musik- und Medienszene ihre Apartments, ein Verwandter des Emirs von Katar kaufte das fürstliche Hôtel Lambert.

Nur: Eine Vielzahl der schmucken Wohnungen auf der Ile-Saint-Louis wird gar nicht von ihren Besitzern genutzt, sondern lukrativ an Touristen vermietet. Die Logiergäste finden ihr Unterkommen meist über Internet-Portale wie Airbnb, Homestay.com, Abritel oder SeLoger.

Das Geschäft brummt - und zwar nicht nur im historischen Zentrum, sondern in der gesamten Umgebung der französischen Hauptstadt. Sehr zum Ärger der angestammten Hoteliers.

Insgesamt listen etwa 130 digitale Vermittler für den Großraum Paris rund 70.000 Buchungsmöglichkeiten auf; im Stadtgebiet bieten die Internet-Portale mehr als 41.000 Adressen mit etwa 75.000 Betten an. Das entspricht beinahe dem Angebot des traditionellen Übernachtungsgewerbes.

Die möblierten Internet-Angebote sind für Paris-Besucher durchweg billiger als eine Hotelunterkunft; auch für die Eigentümer - ob Privatbesitzer oder Immobilienfirmen - rechnet sich das Betten-Business: Sie verdienen in guten Lagen mit Touristen bis zu dreimal mehr als mit einem normalen Mietvertrag.

Die Nebenwirkung: Durch die profitable Praxis werden immer mehr Mieter aus günstigen Wohnungen verdrängt. Wenn das so weitergeht, fürchtet Ian Brossat, kommunistischer Abgeordneter in Paris, dann werden in den bei Besuchern beliebten Stadtteilen die Touristen die Anwohner ersetzen. Brossat: "Wir sind uns einig, das Paris nicht zum Erlebnispark verkommen darf."

Ein neues Gesetz soll diese Entwicklung stoppen. Frankreichs Nationalversammlung hat für Buchungsportale jetzt strikte Auflagen beschlossen: Unternehmen wie etwa der Branchenführer Airbnb müssen künftig die Einnahmen ihrer Internet-Kundschaft direkt dem Fiskus melden. Bislang galt in Paris für die Portale lediglich die Auflage, die Touristensteuer von 83 Cent je Übernachtung und Person zu zahlen.

Die Privatvermieter werden zur Steuerehrlichkeit gezwungen

Mit der automatischen Übermittlung, vorgeschrieben von 2019 an, werden die Privatvermieter zu mehr Steuerehrlichkeit gezwungen. Laut einem Bericht des französischen Senats deklarieren nur 15 Prozent der Anbieter ihre Einkünfte.

"In der Praxis werden solche Beträge selten angemeldet, sehr selten kontrolliert und so gut wie nie besteuert", sagt der Abgeordnete Pascale Cherki von der Sozialistischen Partei (PS), auf dessen Initiative das Gesetz zurückgeht. "Die Folge: Der Staat verliert Einnahmen, der Steuerzahler ist verunsichert und für ganze Wirtschaftssektoren entsteht eine unlautere Konkurrenz."

Verärgert ist vor allem das Hotel- und Gaststättengewerbe. Jean-Bernard Falco, Gründer des Interessenverbandes "AhTop", macht seit langem gegen den verzerrten Wettbewerb mobil.

"Wir sind durchaus nicht gegen die Unterbringung von Touristen in Privat-Apartments", so Falco. Aber er rügt: "Ein Hotel muss strikte Sicherheitsauflagen befolgen, aber der private Wohnungsbesitzer oder ein Investor, der die Hälfte seiner Wohnungen an Touristen vermietet, ist nicht daran gebunden."

Zudem ist offenbar ein Teil der Internet-Offerten schlicht illegal: Wie in London oder Amsterdam, wo private Wohnungen jährlich maximal 90 oder 60 Tage vermietet werden darf, ist auch in Paris das Angebot begrenzt - auf 120 Tage. Tatsächlich, so eine Untersuchung, die der Sender FranceInter zitiert, sind allein bei Airbnb rund 26.000 Wohnungen das ganze Jahr über inseriert.

"Wie will man mit 25-30 Kontrolleuren 50.000 Apartments überprüfen?"

Strafen haben nicht geholfen. Zwar gibt es für unrechtmäßige Vermietungen Bußgelder von bis zu 25.000 Euro. Aber im vergangenen Jahr, so berichtet Interessenvertreter Falco, gab es nur 15 Verurteilungen. "Wie will man mit 25-30 Kontrolleuren 50.000 Apartments überprüfen?", fragt der Hotelier, das sei "schlicht unmöglich."

Erst das jetzt verabschiedete Gesetz dürfte die Praxis grundlegend ändern. Denn mit der Meldepflicht sind nicht nur die Tourismus-Einkünfte der privaten Wohnungsbesitzer erfassbar. Zugleich werden auch die Umsätze der meist ausländischen Vermittlungsmultis für die Behörden transparenter.

Beispiel Airbnb-France: Der Ableger der US-Mutter, mit nur zwei Dutzend Mitarbeitern in Frankreich, erwirtschaftet laut AhTop mehr als 150 Millionen Euro, zahlt aber offenbar nur 70.000 Euro Steuern - geschickte (und legale) Buchungstricks erlauben es, die Profite ins Ausland zu verschieben. "Die Plattform treibt etwa 20 Prozent der Transaktionen ein, zahlt aber in Frankreich so gut wie keine Körperschaftsteuer", klagt der PS-Abgeordnete Pascale Terrasse.

Solcher Steuer-Optimierung dürften die Behörden dank der neuen Bestimmungen künftig leichter auf die Schliche kommen. Wie die linke Tageszeitung "Libération" zur Entscheidung des Parlaments schreibt: "Das Fest ist zu Ende".