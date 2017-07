Luftfahrt Airbus bekommt Milliardenauftrag aus China

Der Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Deutschland hat sich für Airbus bereits gelohnt: Der europäische Luftfahrtkonzern unterzeichnete mit der China Aviation Supplies Holding Company (CAS) einen Rahmenvertrag für die Lieferung von 140 Flugzeugen nach China. Die Bestellung hat ein Volumen von 20,1 Milliarden Euro, wie Airbus-Vorstandschef Tom Enders in Berlin mitteilte.

Bei den Maschinen handelt es sich um 100 Maschinen der A320-Familie und 40 Exemplare des Langstreckenflugzeugs A350 XWB. Die Flugzeuge werden von der staatlichen CAS gekauft und von dieser an die chinesischen Fluggesellschaften zugeteilt. Der Vertrag wurde im Beisein Xis, Enders' und des CAS-Vizepräsidenten Sun Bo unterschrieben.

Enders sprach von "einem der größten Verträge, die Airbus in einer langen Zeit abgeschlossen hat". Dem Airbus-Chef zufolge führt der Flugzeughersteller zudem Gespräche mit China über eine Lieferung des Großraumflugzeugs A380. Das werde aber nicht über Nacht geschehen und müsse intensiv besprochen werden.

Xi war am Mittwoch zu einem politischen Besuch in Berlin. Er traf dabei mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen, die bei der Gelegenheit einen besseren Marktzugang für deutsche Unternehmen in China forderte, wie Merkel nach dem Treffen sagte. "Das ist für unsere Unternehmen sehr sehr wichtig", fügte sie hinzu.

Bei dem Treffen sollte zudem der G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer am Freitag und Samstag in Hamburg vorbereitet werden. Auf ihm sollen die Themen Klimaschutz und Welthandel im Vordergrund stehen.