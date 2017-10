Schmiergeldaffäre Airbus-Chef Enders verstrickt sich in Widersprüche

Im Korruptionsskandal bei Airbus präsentiert sich Konzernchef Tom Enders weiterhin als Aufklärer. Er schiebt die Verantwortung für undurchsichtige Geschäftspraktiken weit von sich, auf eine längst aufgelöste Vertriebsabteilung in Paris.

Doch damit macht es sich der Konzern-Chef womöglich zu einfach: Er selbst war offenbar tiefer in die Affäre um eine Firma mit Namen Vector verwickelt, über die möglicherweise Schmiergelder verteilt wurden. Enders hatte erst kürzlich im Zusammenhang mit einem Kampfjet-Projekt in Österreich behauptet, mit einer dubiosen Firma in London "gar nichts" zu tun gehabt zu haben.

Offiziell hatte diese Firma den Auftrag, nach Geschäften für die österreichische Wirtschaft zu suchen, um den Verkauf von 18 Eurofightern zu unterstützen. Das war damals die etwas merkwürdige Bedingung der österreichischen Regierung für den Deal: Die Flugzeugbauer sollten dem Land nebenher Geschäfte für vier Milliarden Euro besorgen. Österreichs Führung wollte Argumente, um den Eurofighter-Kauf vor den eigenen Bürgern zu rechtfertigen.

Die Münchner Staatsanwaltschaft vermutet allerdings, dass die Firma Vector vor allem Schmiergeld an Entscheider in Österreich durchleiten sollte, was Airbus bestreitet.

Wie aus einem Gesprächsprotokoll hervorgeht, das dem SPIEGEL vorliegt, räumte Enders selbst im Jahr 2013 gegenüber internen Ermittlern ein, dass er sich 2004 sehr dafür interessiert habe, wie der Konzern die Bedingungen der Österreicher erfüllen und die österreichische Wirtschaft ankurbeln könnte. Das habe für ihn hohe Priorität gehabt; er habe sich dazu auch unterrichten lassen.

DPA Schmiergeldskandal bei Airbus: Das Schattenreich um Major Tom

Aus den Papieren geht zudem hervor, dass er die Londoner Firma nicht nur kannte, sondern sich im Vorfeld der Gründung persönlich dafür eingesetzt hatte, dass die französische Vertriebsmannschaft beim Aufbau eines solchen Konstrukts behilflich sein sollte. Dieses Team in Paris steht heute im Zentrum der Korruptionsaffäre, weil mit seiner Hilfe Aufträge für Jets in aller Welt gekauft worden sein sollen.

Ebenso war Enders laut Protokoll offenbar bekannt, dass zwei Manager des Konzerns zunächst ausscheiden sollten, um sich um eine Briekastenfirma auf Zypern zu kümmern. Beide stammten aus der französischen Vertriebstruppe. Aus dem Zypernkonstrukt wurde dann nichts. Dafür steuerte einer der beiden später offenbar eine ganz ähnliche Londoner Firma: Vector. Enders behauptet dagegen, der Konzern habe keine Kontrolle über die Londoner Firma gehabt.