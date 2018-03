Die Gewerkschaft IG Metall hat Airbus angesichts der Debatte um möglichen Produktionssenkungen in einigen deutschen Werken vor einem "überzogenen Stellenabbau" gewarnt. Der Flugzeugbauer habe "insgesamt gut zu tun", sagte der Leiter des norddeutschen IG Metall-Bezirks Küste, Meinhard Geiken. Es sollte daher am Ende möglich sein, "allen betroffenen Mitarbeitern in anderen Programmen am Standort Arbeitsplätze anzubieten".

Das Unternehmen hatte am Mittwoch mitgeteilt, die Auftragsflaute beim Passagierjet A380 und dem Militärtransporter A400M könnte bis zu 3700 Stellen in vier europäischen Ländern betreffen.

Angeblich mehr als 1000 Arbeitsplätze in Deutschland betroffen

Laut der französischen Gewerkschaft Force Ouvrière (FO) sollen 1900 davon in Deutschland sein. Ein Insider sprach von knapp über 1000 Stellen. Demnach geht es allerdings nicht um betriebsbedingte Kündigungen. Das Unternehmen selbst erklärte dazu, es sei "zuversichtlich, den meisten der betroffenen Mitarbeitern neue Stellen innerhalb des Unternehmens anbieten zu können".

Die IG Metall Küste verwies auf den vor mehreren Jahren abgeschlossenen Zukunftstarifvertrag, der betriebsbedingte Kündigungen bei Airbus bis zum Jahr 2020 ausschließt. Diese Bedingung sei Grundlage für den von der Geschäftsleitung angekündigten Dialog über die geplanten Maßnahmen.

Die Gewerkschaft erwarte nun, dass die Arbeitnehmergremien in Deutschland "voll umfänglich" über sämtliche mögliche Auswirkungen informiert würden, um sich ein Bild zu machen.

In Bremen könnten 300 Stellen betroffen sein

Airbus produziert unter anderem an Standorten in Hamburg, Bremen, Stade und Augsburg. Dort werden auch Teile für den Militärtransporter A400M und den Riesen-Airbus A380 gefertigt.

In Bremen stehen nach Angaben des Betriebsrates 300 Stellen auf dem Prüfstand. Auch die Standorte Hamburg und Stade seien betroffen, sagte der Betriebsratsvorsitzende in Bremen Jens Brüggemann. Genaue Zahlen nannte er jedoch nicht.

In Augsburg sollen laut Gewerkschaftsangaben rund 500 Leiharbeiter der Airbus-Tochter Aerotec gehen. Die Mitarbeiter seien in einer Versammlung informiert worden, "dass 300 Zeitarbeitnehmer dieses Jahr und nächstes Jahr 150 bis 200 Zeitarbeitnehmer gehen sollen", berichtete Augsburgs IG-Metall-Chef Michael Leppek.

Der Gewerkschafter sagte, es sei bislang noch nicht klar, ob der Jobverlust für die Leiharbeiter konkret auf die europaweit angekündigten Stellenstreichungen von Airbus zurückzuführen sei.