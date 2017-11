Schmiergeldaffäre Bundesregierung stellt sich hinter Airbus-Chef Enders

Der heutige Morgen war für Airbus-Chef Tom Enders eine willkommene Abwechslung. Es gab etwas zu feiern, endlich mal wieder. Im Auslieferungszentrum des Werkes in Hamburg-Finkenwerder durfte er das einhundertste Exemplar des A380 an den arabischen Großkunden Emirates übergeben.

Was für ein Gegensatz zu den Tagen und Wochen davor: Eine Korruptionsaffäre hält den deutsch-französischen Flugzeugbauer beständig in den Schlagzeilen. Enders will aufräumen in dem Konzern, hat aber selber peinliche Fragen über seine Rolle in der Vergangenheit zu beantworten.

Und seit einigen Tagen kommen aus Frankreich Gerüchte, Staatspräsident Emmanuel Macron gefalle die Linie des Deutschen nicht. Er habe mit Bundeskanzlerin Angela Merkel angeblich schon über seine Ablösung gesprochen.

Jetzt aber bezieht die Bundesregierung in der Affäre eine klare Position und verteidigt Enders gegen die Vorwürfe aus Frankreich. Der Vorstandsvorsitzende sei "bis 2019" bestellt, sagte ein Sprecher der Bundesregierung dem SPIEGEL: "Eine Abstimmung zwischen den Aktionären Deutschland, Frankreich und Spanien über die Zeit danach steht derzeit nicht auf der Tagesordnung."

Damit reagiert das Kanzleramt auf Berichte, wonach Macron den Airbus-Chef abberufen will und wieder mehr Staatseinfluss im Verwaltungsrat des Luft- und Raumfahrtunternehmens fordert. Das "Handelsblatt" hatte berichtet, Macron habe darüber mit Merkel mehrmals gesprochen. Dies wollte das Bundeskanzleramt ausdrücklich nicht bestätigen.

Schmiergeldskandal bei Airbus: Das Schattenreich um Major Tom

In der deutschen Regierung wundert man sich über Macrons vermeintliche Meinungsänderung, was die Besetzung des Aufsichtsrats mit Mitgliedern der Regierungen aus den Anteilsländern angeht. Die derzeitige Struktur ohne politische Vertreter sei in den Jahren 2012 und 2013 vom damaligen Regierungsberater Macron mit ausgehandelt worden, so heißt es in Berlin.

Die Aufklärung der Korruptionsvorwürfe hatte Enders selber angestoßen, indem er im Jahre 2016 veranlasst hatte, eine Selbstanzeige bei der britischen Anti-Korruptionsbehörde SFO einzubringen. Darin geht es um die Beschäftigung von privaten Beratern, die dabei geholfen haben, Aufträge über den Kauf von Passagiermaschinen, Helikoptern oder Satellitensystemen anzubahnen. Offensichtlich installierte eine im französischen Unternehmensteil angesiedelte Abteilung dabei ein System aus Briefkastenfirmen, die dazu dienten, schwarze Kassen anzulegen.