Auftragsflaute bei A380 Angeblich mehr als 1000 deutsche Stellen bei Airbus in Gefahr

Beim Flugzeugbauer Airbus wirkt sich die Auftragsflaute beim Passagierjet A380 und beim Militärtransporter A400 auf bis zu 3700 Stellen aus. In Deutschland sollen angeblich mehr als 1000 Arbeitsplätze betroffen sein. Auch in Frankreich, Großbritannien und Spanien könnten Stellen wegfallen.

Über die Anzahl der Stellenstreichungen in Deutschland gab es zunächst unterschiedliche Angaben. Während die französische Gewerkschaft Force Ouvrière von 1900 Stellen sprach, gab ein Insider an, in der Bundesrepublik seien knapp über 1000 Arbeitsplätze betroffen.

Keine betriebsbedingten Kündigungen geplant

"Airbus ist zuversichtlich, den meisten der betroffenen Mitarbeitern in Programmen, die sich derzeit im Hochlauf befinden, neue Stellen innerhalb des Unternehmens anbieten zu können", sagte ein Sprecher. Betriebsbedingte Kündigungen seien demnach eher unwahrscheinlich.

Ein unbestätigter Medienbericht des französischen Magazins "Challenges", wonach 3600 Stellen bei Airbus Group von Streichungen oder Verlegungen betroffen sein sollen, hatte bereits am zurückliegenden Wochenende vor allem in Deutschland für Unruhe gesorgt.

Betroffen sind dem Bericht zufolge vor allem Jobs in Bremen, Augsburg, im spanischen Sevilla sowie im britischen Filton. Laut "Challenges" könnten auch Stellen der Werke in Hamburg und Stade wegfallen oder verlegt werden. Am Mittwoch schrieb das Magazin, dass in Frankreich 470 Stellen betroffen sein sollen.

Geringe Nachfrage bei A380 und A400M

Grund für die möglichen Streichungen ist eine zu geringe Nachfrage nach dem A380, sowie nach dem Militärtransporter A400M. Für den A380 liegen weit weniger Aufträge vor als geplant. Mitte Januar drohte gar das Aus für den weltgrößten Passagierjet, bevor die Fluggesellschaft Emirates mit einer Bestellung über 36 Maschinen den Fortbestand sicherte.

Airbus hatte bereits im Sommer 2016 bekannt gegeben, mangels ausreichender A380-Bestellungen ab 2018 jährlich nur noch zwölf Maschinen des Typs auszuliefern. Ab 2019 sollen es dann nur noch acht sein.

Beim Militärtransporter A400M soll der Auslieferungsplan wegen anhaltender Verzögerungen und technischer Probleme um mehrere Jahre gestreckt werden. Darauf hat sich Airbus mit Käuferstaaten wie Deutschland und Frankreich vor wenigen Wochen grundsätzlich geeinigt. Konzernchef Tom Enders hatte bereits bei der Bilanzvorlage im Februar eingeräumt, dass dies Auswirkungen auf die Beschäftigten haben werde.