Der Abschied von Airbus-Chef Thomas Enders am 10. April wird von neuen Korruptionshinweisen überschattet. Interne Dokumente, die der SPIEGEL und die französische Enthüllungsplattform Mediapart zugespielt bekommen haben, legen nahe, dass Manager des Konzerns beim Verkauf von Flugzeugen nach Ägypten Schmiergeldzahlungen angewiesen haben.

Airbus gab im April 2003 den Verkauf von sieben Maschinen des Typs A330 an Egyptair bekannt. Doch erst drei Monate später schloss das deutsch-französische Gemeinschaftsunternehmen einen Beratervertrag mit der libanesischen Firma Samit International ab, die den Verkauf der A330-Maschinen einfädeln sollte. 2006 wiederholte sich der Vorgang beim Verkauf von Maschinen, die auch für die Egyptair-Tochter Air Cairo bestimmt waren.

Bis 2008 flossen rund zehn Millionen Euro von Airbus an Samit, wovon ein Großteil jedoch offenbar auf Anweisung von Airbus an Dritte weitergeleitet wurde. Das geht aus einer Tabelle mit der Überschrift "Payments made for AB" hervor, die von einem beteiligten Treuhänder stammt. "AB" soll in diesem Kontext für Airbus stehen. Es sind 13 Geldtransfers notiert, über 9,5 Millionen Euro, in mehreren Fällen wird unter "Instruktionen" auf Faxe von mutmaßlichen Airbus-Managern oder Gespräche mit ihnen verwiesen.

Insgesamt sechs Firmen erhielten laut der Tabelle hohe Zuwendungen. Wer hinter den Empfängern steht, könnten Staatsanwälte in Paris herausfinden, die seit Sommer 2017 im Besitz der Unterlagen sind und bereits Zeugen vernommen haben. Weder die Ermittler noch Airbus wollten sich auf Anfrage zu den Vorgängen äußern.