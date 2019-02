Geld für A380-Entwicklung Airbus schuldet Staat wohl Teile eines Milliardenkredits

Airbus und einige Zulieferer haben ein Darlehen des Bundes in Höhe von 1,095 Milliarden Euro zur Entwicklung des A380 noch nicht komplett zurückgezahlt. Der weitaus größte Teil des Geldes sei an Airbus gegangen, zitiert das "Handelsblatt" einen Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Über die Höhe der ausstehenden Zahlungen wurde zunächst nichts bekannt.

Die Entwicklungskosten des Prestigeprojekts betrugen insgesamt rund 25 Milliarden Euro. Der betroffene Staatskredit ist dem "Handelsblatt" zufolge 2002 vergeben worden, die Rückzahlungen seien an die Auslieferungen des weltweit größten Passagierjets gekoppelt. "Die Auswirkungen der Produktionseinstellung werden wir jetzt analysieren und dann mit dem Unternehmen erörtern", sagte der Ministeriumssprecher. Sollte Airbus die Zahlungen einstellen, bliebe der Staat - und damit der Steuerzahler - auf den Forderungen sitzen.

Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hatte am Morgen bekanntgegeben, die Produktion des A380 einzustellen. Zuvor hatte die arabische Fluggesellschaft Emirates, der einzige Großkunde des Flugzeugtyps, eine A380-Bestellung von 162 auf 123 Maschinen reduziert. Damit sei eine Fortsetzung der Produktion nicht mehr zu vertreten, teilte der Konzern mit.

Zuvor hatte schon die australische Fluglinie Qantas eine Bestellung über acht der Maschinen storniert. Die letzten Exemplare sollen 2021 an Emirates ausgeliefert werden.

Der erste A380 flog 2005. Die Maschine wiegt fast 300 Tonnen und hat vier Triebwerke - die hohen Kosten für den Treibstoff sollen einige Fluggesellschaften von Bestellungen abgeschreckt haben. Sie bemängelten auch, dass für eine rentable Nutzung möglichst jeder Sitzplatz besetzt sein müsste. Passagiere bevorzugen inzwischen jedoch ein engmaschigeres Netz im Flugverkehr, in dem sie mit kleineren Maschinen ohne Umsteigen ans Ziel kommen. (Lesen Sie hier mehr zu den Irrtümern in der A380-Planung)

Bis zu 3500 Airbus-Mitarbeiter betroffen

Das Aus in der Produktion betrifft weltweit 3000 bis 3500 Arbeitsplätze. Teile des Luftgiganten werden an Airbus-Standorten in Deutschland gefertigt - darunter vor allem Hamburg-Finkenwerder, aber auch etwa in Bremen und Stade. Auch Zulieferer wie die Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec produzieren Bauteile. Montiert wird das Flugzeug dann im französischen Toulouse.

"Der größte Teil der betroffenen A380-Stellen entfällt auf Frankreich. In Deutschland geht es um rund 1000 Jobs", sagte der Luftfahrt-Koordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek, der Nachrichtenagentur Reuters.

"Wir können heute natürlich noch nicht ausschließen, dass es mancherorts zu einschneidenden Maßnahmen kommt", sagte Airbus-Kommunikationschef Rainer Ohler. Das könne für manche Mitarbeiter auch einen Standortwechsel bedeuten. Zu den Zulieferern könne man jetzt noch nichts sagen.

Der Airbus-Betriebsrat und die IG Metall forderten den Erhalt der Arbeitsplätze. Möglichst viele Beschäftigte sollten in der Produktion anderer Airbus-Flieger unterkommen, sagte IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner dem SPIEGEL. Kündigungen, Standortschließungen oder ein Verkauf von Unternehmensteilen müssten tabu sein, forderte er.

Aktienwert von Airbus steigt

Wirtschaftlich steht Airbus aber trotz des Scheiterns seines Vorzeigefliegers gut da. Andere Flugzeuge sind sehr gefragt. Die kleineren Maschinen der A320-Familie sind vor allem in ihrer spritsparenden Neuauflage A320neo bei Airlines beliebt. Im vergangenen Jahr konnte Airbus einen Gewinn von 3,05 Milliarden Euro erzielen - das waren 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Auch an der Börse gewann die Airbus-Aktie nach der Ankündigung an Wert. Am Morgen sprang der Aktienkurs zeitweise um fast sieben Prozent nach oben und erreichte mit 111 Euro fast das Rekordhoch von Juli 2018. Am späten Nachmittag lag der Kurs noch mit gut vier Prozent im Plus. Seit dem Jahreswechsel verzeichnen die Aktien einen Wertzuwachs von rund 30 Prozent.

Im Video: Auftragsflaute - Airbus stellt die Produktion des A380 ein