Flugzeughersteller Airbus steigt bei Bombardiers Mittelstrecken-Baureihe ein

Der europäische Flugzeughersteller Airbus steigt mehrheitlich bei der Mittelstrecken-Baureihe des kanadischen Herstellers Bombardier ein. Eine entsprechende Vereinbarung für die sogenannte Bombardier C-Series sei am Montag unterschrieben worden, teilten die Unternehmen in Toulouse und Montreal in der Nacht zum Dienstag mit.

Airbus erhält demnach 50,01 Prozent an der Bombardier-Tochter CSALP, die die Flugzeuge produziert und verkauft. Bombardier kommt laut der Mitteilung nach Abschluss des Geschäfts auf 31 Prozent, 19 Prozent liegen beim Pensionsfonds der kanadischen Provinz Québec.

Die Zentrale der C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP) werde in Québec bleiben, teilten Airbus und Bombardier mit. Die Mittelstreckenflugzeuge der C-Serie haben zwischen 100 und 150 Sitzplätze und sind damit kleiner als die meisten Airbus-Flugzeuge. Die Gespräche mit Bombardier hätten im August begonnen, sagte Airbus-Chef Tom Enders - und damit vor den jüngsten US-Strafmaßnahmen gegen Bombardier.

Zuletzt hatte sich der Handelsstreit zwischen Bombardier und den US-Behörden verschärft. Die USA haben dem kanadischen Konzern für den Verkauf der Flugzeuge CS100 und CS300 in die USA eine 80-prozentige Anti-Dumping-Steuer sowie einen Ausgleichszoll von 220 Prozent auferlegt. Der US-Flugzeugbauer Boeing wirft Bombardier vor, die C-Serie mit Hilfe staatlicher Subventionen zu bauen und die Maschinen billig in die Vereinigten Staaten zu verkaufen.