Korruptionsskandal bei Airbus Major Tom, jetzt sind Sie dran

Der 15. November 2006 markiert eine Zäsur in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. 200 Polizisten, Staatsanwälte und Steuerfahnder durchsuchten bei einer Razzia Büros und Wohnungen von aktiven und ehemaligen Siemens-Mitarbeitern, um einen der größten Korruptionsskandale aufzuklären. Im Anschluss gab es Verhaftungen, Urteile, hohe Millionenbußen und eine wichtige Erkenntnis: Die Zeiten, in denen deutsche Firmen im Ausland großzügig schmieren und die Kosten auch noch von der Steuer absetzen konnten, waren vorbei.

Fast alle wichtigen Großunternehmen bildeten im Nachgang Compliance-Abteilungen. Ihre Aufgabe: die Anti-Korruptionsregeln ausarbeiten, anmahnen, überwachen und im Notfall personelle Konsequenzen ziehen. Fast alle, einer der wichtigsten Konzerne fehlte zunächst offenbar: der europäische Luftfahrtriese EADS, der heute als Airbus-Group firmiert.

Nur so ist zu erklären, was nun an Vorwürfen gegenüber dem Unternehmen an die Öffentlichkeit dringt und wie ein Nachhall aus längst überwunden geglaubten Zeiten klingt: Bakschischzahlungen, dubiose Berater, schwarze Kassen soll es gegeben haben - ganz wie bei Siemens, auch wenn Airbus das zumindest teilweise bestreitet. Dabei hat sich andernorts längst herumgesprochen, dass derartige Verkaufsmethoden nicht nur Aufträge, sondern auch Gefängnisstrafen einbringen können. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte bei SPIEGEL Plus).

Verkaufserfolge womöglich mit Schmiergeld erkauft?

In einem Fall soll sogar Firmenchef Tom Enders informiert gewesen sein, was er zurückweist. Ähnlich wie einst die Siemens-Oberen versucht nun auch er, einen Deal mit den ermittelnden Behörden zu erzielen. So will Enders verhindern, dass womöglich er selbst und amtierende oder ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder vor Gericht gestellt werden.

Fragen wird er trotzdem beantworten müssen, etwa: Wie kann es sein, dass ausgerechnet bei Airbus, wo es häufig um Milliardenaufträge öffentlicher Auftraggeber geht, bei der Compliance geschlampt wurde? Wurde ein Teil der angeblichen Verkaufserfolge gegenüber dem Erzrivalen Boeing womöglich mit Schmiergeld erkauft? Und: Welche Rolle spielt er selbst? Ist Enders tatsächlich der brutalstmögliche Aufklärer, wie er nun vorgibt? Oder war er ein Zauderer und Mitwisser, der zu lange wegschaute?

Vielleicht sollte sich Enders einmal mit Ex-Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann unterhalten. In dessen Amtszeit bei der Deutschen Bank wurden massenhaft Rechtsverstöße begangen. Ob er dafür die Verantwortung übernehme, wurde er dieser Tage gefragt. Ackermanns Reaktion war deutlich: "Jeder Unternehmenschef trägt die Gesamtverantwortung für das, was zu seiner Zeit in dem Unternehmen passiert", antwortete er.