Urteil der WTO EU-Subventionen für Airbus sind illegal

Die Welthandelsorganisation WTO hat in dem langjährigen Streit über Subventionen in der Luftfahrtindustrie zugunsten der USA geurteilt: Die EU sei der Forderung nicht nachgekommen, alle entsprechenden Beihilfen einzustellen, befand die WTO. Sie verwies dabei auf staatliche Unterstützung für die Modelle A380 und A350.

Der Fall zieht sich seit 14 Jahren durch alle Instanzen der WTO, die aktuelle Entscheidung ist jedoch nicht weiter anfechtbar. Es geht dabei um Anschubfinanzierungen verschiedener EU-Regierungen - auch der deutschen - für die Produktion bei Airbus. Umgekehrt haben die EU ihrerseits die USA wegen illegaler Subventionen für Boeing ebenfalls verklagt. In dem Fall steht ein abschließendes Urteil noch aus.

Boeing selbst begrüßte das Urteil der WTO. Durch die Entscheidung die US-Regierung laut Boeing autorisiert werden, als Entschädigung milliardenschwere Vergeltungszölle auf Importe aus der EU zu erheben. Der amerikanische Flugzeugbauer interpretiert das WTO-Urteil so, dass die Europäische Union sich über mehrere vorherige Anordnungen hinweggesetzt und mehr als 22 Milliarden Dollar an illegalen Subventionen an Airbus vergeben habe.

In der konkreten Entscheidung ging es um die Frage, ob die EU ein Urteil aus dem Jahr 2011 umgesetzt hat. Damals hatte das höchste WTO-Schiedsgericht der Klage der USA in letzter Instanz teilweise stattgegeben und Empfehlungen ausgesprochen, damit die EU beanstandete Subventionen für Airbus entfernt. Dies ist nach Urteil der WTO nicht geschehen. "Die EU hat die Empfehlungen und Urteile des Streitschlichtungsausschusses nicht umgesetzt, denn die zu Grunde liegenden Subventionen haben weiter existiert und negative Konsequenzen (für die Gegenseite) gehabt", heißt es in dem Urteil.