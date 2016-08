Nach Quartalsverlust: Aktie von Abercrombie & Fitch stürzt ab

Der angeschlagene US-Modekonzern Abercrombie & Fitch steht nach einem überraschend schwachen Quartalsergebnis heftig an der Börse unter Druck. Von Mai bis Juli weitete sich der Verlust verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 0,8 auf 13,1 Millionen Dollar aus, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Absatz fiel um vier Prozent auf 783 Millionen Dollar. Auch bei der Zweitmarke Hollister gingen die Verkäufe zurück.

Die Hoffnungen auf eine rasche Trendwende gab das Management auf - die Lage dürfte auch in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahrs angespannt bleiben, hieß es in der Mitteilung. Bei Anlegern kamen die Nachrichten überhaupt nicht gut an. Die Aktie stürzte im US-Handel geradezu ab und stand zuletzt mit über 20 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um 32 Prozent nachgegeben.

Abercrombie & Fitch steckt schon länger in der Krise. Äußerungen von Ex-Chef Michael "Mike" Jeffries, der nur durchtrainierte Kunden mit Waschbrettbauch wollte, hatten die Marke schon vor Jahren in die Kritik gebracht. Das Schnösel-Image wurde zunehmend zur Belastung. Mittlerweile hat das ehemalige Trendlabel, das einst mit anzüglicher Werbung und großen Logos punktete, den Anschluss an billigere Rivalen wie H&M oder Forever 21 verloren.

In Europa versucht die US-Firma derzeit einen Neuanfang und hat einen Großhandelsvertrag mit Zalando abgeschlossen. Künftig sollen die Marken Abercrombie & Fitch, Hollister und Abercrombie Kids auch über das Berliner Unternehmen verkauft werden.

Anfang des Jahres hatte die Modekette erstmals seit mehr als drei Jahren ihren Umsatz steigern können. Wegen der größeren Nachfrage bei der Marke Hollister waren die Einnahmen im Zeitraum von November bis Januar um ein Prozent gestiegen.