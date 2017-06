Alain Caparros Rewe-Boss heuert bei C&A an

Bei Rewe hat sich Alain Caparros als erfolgreicher und manchmal widerspenstiger Manager einen Namen gemacht - nun soll er künftig das Europageschäft beim Düsseldorfer Modehändler C&A leiten. Caparros werde den Chefposten bei C&A Europa zum 1. August übernehmen, teilte die C&A-Familienholding Cofra am Mittwoch mit. Der 60-Jährige tritt die Nachfolge von Philippe Brenninkmeijer an.

C&A beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter in rund 2000 Filialen weltweit. Das Unternehmen ist in 21 Ländern aktiv.

Caparros war als Rewe-Chef in den vergangenen Jahren durch den Übernahmekampf um die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann ins öffentliche Rampenlicht geraten. Am Ende hatte sich Rewe nach langem erbitterten Streit mit dem Konkurrenten Edeka auf eine Aufteilung der rund 400 Kaiser's-Tengelmann-Märkte geeinigt - wobei der größte Teil an Edeka ging. Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte zuvor als Schlichter in dem Streit vermittelt. Die Atmosphäre war vergiftet, auch Caparros hatte die Tengelmann-Führung teilweise heftig attackiert.

Seine neue Aufgabe wird ebenfalls nicht einfach. Im Textilhandel herrscht erbitterter Wettbewerb: Konkurrenten wie der spanische Inditex-Konzern mit seiner Marke Zara sowie Online-Modehändler machen dem 1841 von der Familie Brenninkmeijer gegründeten Traditionskonzern C&A zu schaffen. Die Umsätze entwickelten sich zuletzt nicht wie erhofft.