Discounter Aldi kann sich dieser Tage eine Goldmedaille ans Logo heften, die nicht wenige im Konzern mit großem Stolz erfüllen dürfte. Denn erstens geht es um eine Marke, die die Aldi-Leute selbst aus der Taufe gehoben haben und, zweitens, handelt es sich um ein Produkt, bei dem es außerordentlich schwierig ist, die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen: Whisky.

Was gut - und gefragt - ist, wird in dieser Kategorie nicht unwesentlich durch das Image bestimmt. Böse Zungen behaupten, es komme lediglich auf ein gelungenes Design der Flasche und des Etiketts an. Und auf einen möglichst hohen Preis.

Ausgerechnet in dieser besonders herausfordernden Disziplin hat der Discounter jetzt einen großen Wettbewerb gewonnen - obwohl die Flasche nicht besonders viel hermacht, und der Preis erst recht nicht.

Gleichauf mit Traditionsmarken

Die Tester des Londoner Whiskymagazins "The Spirit Business" kürten den Aldi "Highland Black 8 Year Old Scotch Whisky" nach einer Blindverkostung mit besagter Goldmedaille.

Sie hoben dabei besonders den ausgewogenen Geschmack hervor aus dem sie Aromen von Heidekraut, Erdbeerblättern und Zitronenöl herausschmeckten. Damit lag der Aldi-Sprit gleichauf mit Traditionsmarken wie den zwölfjährigen "Scots Gold" und "Chivas Regal".

Den Konkurrenten ist der Highland Black allerdings in einem Punkt weit voraus: Er kostet weniger als die Hälfte. Die Differenz dürfte für das Porto draufgehen, vorausgesetzt, man findet jemanden, der den Einkauf erledigt. Denn der Whisky ist vorerst nur bei Aldi UK in Großbritannien erhältlich.

