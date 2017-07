Spirituosenwettbewerb Aldi-Gin ist einer der besten der Welt

Er kostet wenig - und bietet doch viel Qualität. Der Oliver Cromwell London Dry Gin, eine Eigenmarke des Discounters Aldi, gehört zu den besten Gins der Welt. Bei der International Wine and Spirits Competition (IWSC), einem prestigeträchtigen internationalen Wein- und Spirituosenwettbewerb wurde das Getränk mit einer der begehrten Goldmedaillen ausgezeichnet.

Der preisgekürte Gin kostet knapp zehn britische Pfund (umgerechnet etwa elf Euro) - und steht bisher nur in den Aldi-Regalen in Großbritannien. Er setzte sich unter anderem gegen einen Konkurrenten durch, der knapp viermal so viel kostet.

Beim IWSC werden jährlich die weltbesten Spirituosen ausgezeichnet. Zu den Kategorien gehören neben Gin auch Whisky, Tequila, Absinth und andere.