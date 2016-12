Kleidungsvorschriften Aldi Nord schafft Krawattenpflicht ab

Mitarbeiter von Aldi Nord müssen zur Arbeit keine Krawatte mehr tragen. "Wir können bestätigen, dass die Krawattenpflicht in unserem Unternehmen abgeschafft wurde", sagte eine Unternehmenssprecherin der "Wirtschaftswoche". "Damit setzen wir unsere Modernisierungsstrategie konsequent in sämtlichen Bereichen fort, so auch in Bezug auf den Dresscode in unserem Unternehmen".

Wettbewerber Lidl hatte bereits vor Jahren den Krawattenzwang abgeschafft. Seit dem Sommer dieses Jahres dürfen die 375.000 Mitarbeiter der Schwarz-Gruppe - zu der neben Lidl auch die Handelskette Kaufland gehört - ihre Topmanager außerdem mit dem Vornamen ansprechen.