Einzelhandel Aldi Nord will mit Milliarden-Investition Läden schöner machen

Der Discounter Aldi Nord steckt weltweit mehr als fünf Milliarden Euro in die Modernisierung seiner Filialen. Allein in Deutschland sollen in den kommenden Jahren alle rund 2300 Märkte ein helleres und freundlicheres Aussehen bekommen. Die Zeiten der engen und sehr zweckorientierten Aldi-Nord-Filialen seien damit vorbei, erklärte das Unternehmen.

Alle Gesellschafter-Stiftungen hätten dem Umbauprojekt inzwischen zugestimmt. Noch vor wenigen Wochen hatte es Befürchtungen gegeben, das vom Gründersohn Theo Albrecht Junior vorangetriebene Vorhaben könne durch Familienstreitigkeiten behindert werden.

Der Discounter gehört drei Stiftungen, die den Plänen einstimmig zustimmen müssen. Doch fehlte zunächst grünes Licht von der Jakobus-Stiftung, in der die Witwe des Gründersohns Berthold Albrecht und ihre Kinder das Sagen haben.